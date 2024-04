Lolita Cortés, la "jueza de hierro", regresa a la Academia

Lolita Cortés externó su emoción por el inicio de la nueva edición de La Academia, tras confirmar que nuevamente será crítica y panelista del reality más intenso de canto. A poco más de medio año de haber anunciado públicamente que meses atrás fue diagnosticada con cáncer de mama, la actriz y cantante se dijo lista para iniciar este proyecto laboral.

“Estoy en la Academia, empieza a finales del mes de julio, ya sé quienes son los críticos, quién es el director [Héctor Martínez]”, comentó Lolita emocionada al programa Venga la Alegría. De la misma manera, la artista de 53 años externó su deseo por conocer nuevos talentos flexibles que puedan desarrollar su capacidad vocal al máximo durante el programa.

“Deseo que escojan gente muy talentosa, gente que se pueda moldear, que podamos ver para donde va, que se le pueda poner cualquier género de canción y que lo pueda lograr, que puedan bailar, que estén propositivos”, explicó.

Ser jueza de La Academia le ayudará a salir de mala racha económica

Por otra parte, Cortés confesó que tras la mala racha económica que ha vivido, cree que su mamá intercedió desde el cielo para que le ofrecieran este trabajo. “Yo creo que mi madre no nos ha soltado ni nos soltará, va a decir ‘no, no, no, si yo no puedo estar ahí, por lo menos las voy a estar cuidando’, y nos ha cuidado muchísimo la verdad, y bueno, yo lista”, expuso.

Finalmente, Lolita se sinceró, y pese a que ya entró al quirófano para practicarse una doble mastectomía, aseveró que su lucha contra la enfermedad aún no termina. “El cáncer dentro de cinco años, si no regresa, estaré sana, pero el cáncer entonces es el día a día y a seguir trabajando, pues ya qué”, declaró.