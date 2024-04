Lolita Cortés reacciona a polémica de Wendy Guevara en concierto de Madonna: “Es una celebridad, no una artista”

Lolita Cortés ha destacado en la industria por su talento como actriz y cantante, pero también por su honestidad al hablar sobre otras figuras del espectáculo. Tal y como lo hizo recientemente sobre Wendy Guevara y su participación en el concierto de Madonna como invitada especial, algo que generó un gran debate en redes sociales entre quienes felicitaron a la influencer y aquellos que cuestionaron la decisión de la cantante.

Lolita Cortés habla sobre Wendy Guevara

En un encuentro con los medios retomado por el reportero Eden Dorantes para su canal de YouTube, la llamada “juez de hierro” fue cuestionada sobre la posibilidad de trabajar con la influencer: “Yo no sé ni siquiera qué hace, nunca la he visto (…) Sorry, no, no tengo nada en contra de ella, no la conozco. Si Wendy Guevara hubiera subido al escenario en los 80 con Madonna… pero ahorita”.

“Hay que saber diferenciar. Hay celebridades y hay artistas, la celebridad no necesita tener talento, es famosa per se, ya. El artista no necesita ser famoso, el artista comunica, crea, estudia, se presenta a tiempo, tiene disciplina y a veces vivimos de dos pesos, pero subir al escenario nos da de comer”, dijo Lolita Cortés señalando a Guevara como una celebridad.

Wendy Guevara responde a críticas

Ante la controversia que se generó por la invitación de la cantante, la integrante de “Las Perdidas” no dudó en responder destacando la fama de la que goza actualmente y que la ha llevado a ser parte de importantes eventos y proyectos, como el concierto de la “Reina del pop”.

“Ya saben que hay gente que se ataca, entonces les voy a decir algo a toda esa gente que se enoja porque me invitó Madonna. Cuando ustedes sean artistas y tengan sus conciertos y vayan a cerrar su gira ya, inviten a quienes ustedes se les pegue su rechin**** gana (…) Si ellos me quisieron invitar soporten, perr**, porque ustedes ni siquiera para el boleto tuvieron, pero ahí andan de argüenderas de atacadas y atacados, pero así pasa, hermanas, me tocó a mí”, dijo.