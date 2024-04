Adamari López confiesa que mantuvo con su dinero y ahorros a algunas de sus exparejas

En más de una ocasión Adamari López se ha mostrado transparente con sus fans sobre algunos aspectos de su vida personal, esta vez la conductora admitió que ha mantenido económicamente a algunas de sus exparejas. En medio de la charla, puntualizó en la importancia de mantener un balance en la relación en todos los aspectos ya que calificó de “injusto” tener que hacerse cargo de todo en lo financiero.

Durante una charla en el programa “Desigual” sobre cómo la sociedad ha dado la condición de proveedor del hogar a los hombres, la conductora puertorriqueña admitió que en algún momento de su vida ha mantenido económicamente a sus parejas. Aunque de inmediato aclaró que no se dirige a una persona en particular, esto ante la posibilidad de rumores que apuntaran al bailarín Toni Costa o el cantante Luis Fonsi.

Adamari López admite que ha mantenido económicamente a algunas de sus exparejas. Foto: IG @adamarilopez

"No fue una sola relación, para que no se equivoquen. No estoy hablando de una sola persona, yo he sido noviera, he tenido varias relaciones (…) o sea que no estoy hablando de una persona en específico, estoy hablando de vivencias que he pasado durante mis 53 años”, aclaró.

La conductora habla de un balance en la relación

Adamari López destacó el amor como la base de la relación y no lo económico: “Yo de toda mi vida he sido autosuficiente, empecé a trabajar desde chiquita y he tenido relaciones en las que he ganado más dinero que el hombre y ha sido a lo mejor el amor lo que ha llevado a tomar la decisión de estar con esa pareja más que si económicamente me podía mantener o no”.

“Hoy día pienso que tiene que haber un balance porque a veces también el hombre se recuesta mucho en que la mujer, como ya es autosuficiente y puede mantener, entonces yo me quedo cómodo (…) puedes ayudar en las tareas del hogar, a cuidar la niña, a llevar y a hacer ciertas cosas. Para mí eso es un excelente complemento”, añadió.