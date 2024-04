¿Timothée Chalamet será papá? Kylie Jenner estaría esperando a su primer bebé con el actor

Aunque el romance entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner no fue bien recibido por los fans al inicio, se han convertido en una de las parejas favoritas de Hollywood protagonizando tiernos momentos. Pese a ello, se encuentran una vez más en el ojo del huracán ya que los rumores de que la empresaria podría estar embarazada se hicieron cada vez más fuertes generando gran alboroto.

¿Kylie Jenner embarazada?

La polémica ha sido una constante en la carrera de las integrantes del clan Kardashian-Jenner en la que su vida privada ha sido el foco de atención. Esta vez es Kylie quien dio de qué hablar luego de que el comediante Daniel Tosh revelara que un empleado de un supermercado en Malibú, California, donde se filmaba el reality show “Keeping Up With the Kardashians” le dijo que en una de las escenas la empresaria dice estar embarazada de nuevo.

Revelan que Kylie Jenner podría esperar a su primer hijo junto a Timothée Chalamet. Foto: X @22metgala

Los rumores se hicieron más intensos cuando Jenner fue captada en el funeral de su tía Karen Houghton con un atuendo holgado, un look diferente al de sus hermanas y al que suele lucir en sus apariciones públicas pues supuestamente intentaría tapar lo avanzado de su embarazo. Hasta el momento el actor o la modelo han dado declaraciones al respecto.

Hijos de Kylie Jenner

La empresaria, de 26 años, tiene dos hijos producto de su matrimonio con Jacques Berman Webster II, conocido como Travis Scott, con quien puso fin a su relación a principios de 2023 luego de haberse dado una segunda oportunidad. Su primogénita es Stormie, de 6 años de edad, y Aire, de 2,

En junio de 2023, Kylie Jenner anunció que cambiarían el nombre de su segundo hijo de entonces poco más de un año y dejaría de llamarse Wolf para ser Aire. “No sentimos que fuera él. Sólo quería compartirlo porque sigo viendo Wolf en todas partes”, se leía en el mensaje compartido por la socialité en sus historias de Instagram.