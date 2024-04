Christian Nodal cantará a lado de Andrea Bocelli por la celebración de su 30 aniversario en la música, es el único mexicano

El tenor italiano Andrea Bocelli anunció el show “The concert of a Lifetime”, esto en honor a su 30 aniversario en la música, dicho evento se presentará en tres días, y está programado para el lunes 15, miércoles 17 y viernes 19 de julio.

Dicho evento se llevará a cabo en Lajatico en el Teatro del Silenzio en Toscana, un anfiteatro natural en la ciudad natal de Bocelli. La serie de conciertos incluirá música del extenso repertorio del cantante, así como duetos con otros artistas, entre ellos Christia Nodal, siendo éste el único mexicano que está entre los invitados especiales.

Como es bien sabido Christian Nodal, es un referente absoluto de la nueva escena regional mexicana y auténtico ídolo de masas, por lo que es un orgullo para el sonorense ser el único artista latino (mexicano) que participe en tan magno evento, pues tal y como él mismo declaró Bocelli le cumplió su sueño.

“Escuchaba su música aún antes de nacer, gracias a la admiración que mis padres siempre le tuvieron. Me inspiraba con su voz y sus melodías mientras soñaba con algún día ser cantante, sin jamás imaginar que un premio nos cruzaría y él, el más grande de todos los tiempos, supiera de mí y me invitara a cantar junto a él. No tengo palabras para describir lo que significa este sueño para mí, el cantante y el ser humano. Gracias Andrea Bocelli por llevarme al cielo de ida y regreso estando vivo”, dijo Nodal