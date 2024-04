"Me llena de alegría": Pati Chapoy y los conductores de Ventaneando reaccionan al regreso de Daniel Bisogno al programa

Durante la transmisión del lunes 22 de abril los conductores de "Ventaneando" confirmaron que Daniel Bisogno regresará al programa este martes. El experto en temas de la farándula ha estado alejado de los reflectores después de sufrir una importante crisis de salud que lo llevó a pasar varios días hospitalizado en el área de terapia intensiva.

Ante las constantes preguntas sobre la salud de Daniel Bisogno, Pati Chapoy, la conductora estrella de "Ventaneando", confirmó que su compañero ya fue dado de alta, por lo que lo invitaron a participar en la transmisión de este martes 23 de abril. La noticia sorprendió a sus demás compañeros.

En plena transmisión en vivo del lunes 22 de abril, la conductora de "Ventaneando", Pati Chapoy tomó la palabra para hablar sobre el estado de salud de Daniel Bisogno. Los televidentes se llevaron una gran sorpresa después de que se confirmara que "El Muñeco" ya fue dado de alta.

Frente a las cámaras y sus compañeros -estuvieron presentes Pedro Sola, Mónica Castañeda y Ricardo Manjarrez- Pati Chapoy reveló que se comunicó con Daniel Bisogno y le informó que fue dado de alta, por lo que ya puede salir de su casa. La conductora le hizo la invitación de ir un día a "Ventaneando" para contar cómo está de salud.

"Me llena de alegría, me comuniqué con Daniel Bisogno, me dijo que ya fue dado de alta, ya puede salir. Nos va a platicar qué fue lo que le ocurrió y por qué sigue en estos cuidados"", dijo Pati Chapoy.