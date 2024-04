Alejandro Fernández se luce como modelo a lado de su novia y fans le dedican la canción “Estos celos”

Las miradas están en Alejandro Fernández y su novia, la modelo e influencer Karla Laveaga Vuilleumier, con quien sale desde hace años. Aunque ambos suelen ser discretos con su relación de pareja, ahora sorprendieron porque se mostraron más juntos que nunca, ya que, al parecer, son imagen de la conocida marca de joyería Tiffany & Co.

“El Potrillo” hizo una publicación en Instagram, así que compartió una serie de fotos en las que aparece con la joven, quien es la envidia de las fans del cantautor, de 52 años de edad. Como muestra de esto, una seguidora del intérprete de “Me dediqué a perderte” le dedicó la canción “Estos celos”.

El cantante y su novia posaron con joyería de Tiffany & Co. Fotos: Instagram Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández, un galán a sus 52 años de edad

La admiradora de Alejandro Fernández no eligió esta canción al azar, ya que era interpretada por el fallecido Vicente Fernández. “Estos celos que me matan, me enloquecen”, comentó la fan para referirse a la relación del cantante con Karla Laveaga. En tanto, otras personas hicieron comentarios como “nunca había sentido tanta envidia por otra persona como por ella que vive mi sueño de caminar junto a él” y “mi amor con su amor”.

¿“El Potrillo” se casará con Karla Laveaga?

Asimismo, a las personas les llamó la atención que el cantante de regional mexicano y la modelo estuvieron en un joyería de Tiffany & Co, lo que hizo que cuestionaran si ya le dará el anillo de compromiso. “¿Y el anillo pa’ cuando?” y “ya sólo falta el anillo de compromiso, vas”. Por si fuera poco, el hijo de Vicente Fernández le dedicó un tierno mensaje a su novia: “Compartir el tiempo con las personas que más amas, ¡nada se compara!”.

Debido a las fotos para la exclusiva joyería, algunos fans cuestionaron si “El Potrillo” ya le dará el anillo de compromiso a Karla Laveaga. Fotos: Instagram Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández y Karla Laveaga empezaron a salir en 2011, teniendo altibajos. Estuvieron separados de 2019 a 2021, año en el que retomaron su relación. La pareja ha dado de qué hablar por esto, así como por la diferencia de edad porque “El Potrillo” le lleva 20 años a la modelo. De acuerdo con Mag., la modelo nació en Guadalajara, Jalisco, el 20 de septiembre de 1991, mientras que el cantautor nació en la misma ciudad el 24 de abril de 1971. Por lo mismo, en esta publicación hubo críticas, como “muy guapa, su hija” y “qué bellos, Alex e hija”.