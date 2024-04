Horóscopos de Nana Calistar: estos son los signos con posibilidades de viajar HOY 2 de abril

En este inicio de un nuevo mes, parecería que todo va marchando bien, esto gracias a las mejores predicciones de Nana Calistar que tiene a todos los horóscopos y usuarios en redes sociales que la siguen, quienes buscan estar un paso adelante de todas los sucesos que puedan ocurrir hoy martes 2 de abril.

Para este segundo día del mes, la vidente y astróloga ha descifrado a algunos signos zodiacales ti algunos enigmas de las astrología en el ámbito de la suerte, trabajo, dinero y amor, en que seguramente te pedirá que tengas cuidado con algunas acciones que sueles hacer estando en punto muy alto de energía y que tendrás que canalizar con algunas personas.

Los signos que más han esperando una salida a un lugar paradisiaco Foto: Especial

Los signos que planearán o tendrán un viaje

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, amistades te van a llegar por varios lugares y muchas no serán de fiar, te podrían meter en problemas si les das demasiada confianza, ten cuidado y llévate las cosas con calma.

Amores nuevos están por llegar, si estás soltero o soltera uno llegará por red social. Muchas posibilidades de viaje si es con amistades o familia disfrútalo al máximo.

Ten cuidado con desaprovechar tu tiempo, debes de ser muy inteligente a la hora de elegir con quien complicarte la vida, eres de poca paciencia y de mucha boca, no te da pena decir lo que sientes y sabes expresarte de la mejor manera.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, la vida te pondrá grandes pruebas de las cuales tendrás que aprender mucho o de lo contrario seguirás cometiendo grandes errores.

Hay posibilidad de viaje y de iniciar relación liberal, es decir, sin un compromiso solo será caricia ocasional, podrías terminar muy enamorado o enamorada, ten cuidado donde pones tus sentimientos.

No te dejes manipular por amistades, ya que podrías cometer grandes errores, hay días en que no deseas ni levantarte, ponte las pilas y deja de sentimentalismo y ridiculez, es momento que veas por ti y pongas empeño en tus metas y sueños.

Los signos que estarán viajando este mes Foto: Especial

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no esperes nada más de esa persona que te gusta o te mueve el tapete, esa persona tiene otros intereses y entre ellos no estás tú, no vale la pena gastar tu tiempo con quien no lo merece.

Días de mucha reflexión, comenzarás a ver hacia el pasado y futuro y sabrás que es lo que quieres, estás madurando mucho y Dios te llenará de bendiciones en esta etapa de tu vida.

En los negocios grandes ganancias, lo tuyo es el comercio y los negocios, eso te dejará grandes ganancias económicas. Te enteras de evento social al cual no fuiste invitado o invitada; sin embargo, no te afectará en nada esa decisión.

