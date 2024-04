Paola Durante estalla contra la nueva serie de Paco Stanley y amenaza con demandar

Este miércoles 17 de abril salió a la luz el tráiler oficial de la nueva serie “¿Quién lo mató?”, la cual está inspirada en la muerte del querido y reconocido conductor Paco Stanley, quien fue acribillado a las afueras de un famoso restaurante ubicado al sur de la CDMX en 1999.

Debido a lo anterior, Paola Durante, una de las involucradas en este caso se pronunció al respecto y aseguró que podría pensar en demandar a los responsables de dicha serie, ya que asegura todo lo que muestran en este primer adelanto es una falta de respeto.



Paola Durante fue edecán del programa de Paco Stanley.

Foto: Especial

Fue a través del espacio “Todo para la mujer” de Maxine Woodside que se presentó un audio en donde Paola Durante se escucha muy enojada, tras la publicación del tráiler oficial de “¿Quién lo mató?”.

De acuerdo con Vicky López, colaboradora del espacio antes mencionado, ella buscó a Paola Durante para felicitarla por su cumpleaños número 49 y en está plática la modelo habló fuerte y duro en contra de la serie que está inspirada en el asesinato de Paco Stanley, pues incluso amenaza con demandar.

"No puedo creer que hayan subido esto, es una falta de respeto lo que están haciendo. ¡No lo puedo creer! Los voy a demandar, te los juro que los voy a demandar, esto nunca pasó, hoy es mi cumpleaños, qué bonito regalo de cumpleaños, hijos de pu…", se escucha decir a Paola Durante.

La modelo está muy enojada.

IG @paolapink1

El gran enojo de Paola Durante tiene que ver con lo que se muestra en el tráiler de “¿Quién lo mató?”, pues en dicho adelanto se da a entender que entre ella y Mario Bezares hubo un romance dentro del reclusorio, lo que le indignó mucho a la modelo.

"No, pero ellos pusieron eso como si hubiera sido en el reclusorio y él y yo no estábamos juntos, ¿cómo es posible?, nunca hubo una relación de Mario y mía y cuando estábamos en el reclusorio él me trató como un papá, ¿cómo van a inventar ahora?, si de por sí para la gente ha sido difícil creer que somos inocentes, imagínate ahora con esto. ¿Cómo es posible que inventen cosas?", dijo Durante muy enojada.