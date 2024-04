Mhoni Vidente revela qué signos zodiacales serán suertudos y van a tener lujo HOY 18 de abril

Descubre este 18 de abril del 2024 los pronósticos más acertados de Mhoni Vidente para los signos que tendrán suerte y van a tener un cierto lujo en sus vidas gracias a la Luna Rosa del 24 de abril y gracias a la Luna Llena.

Aries

En el horóscopos del tarot te salió la carta del Ermitaño que te dice que es el tiempo de resolver todos los problemas que tienes a tu alrededor que sigas con ese fuerza que te caracteriza para siempre llegar a la meta, que va ser unos días de celebrar tu cumpleaños con tus seres queridos y que planeas un viaje en estos días para disfrutar tu vida, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 11 y 16, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles es sagitario , capricornio y leo, tus palabras de esta semana es un nuevo comienzo y quítense de mi camino que ya estoy aquí!, sin duda estas palabras me dice que tu signo esta preparado para ser grande en todo lo que se proponga pero que debe de cuidarse de su misma soberbia y no caer en delirios de grandeza para que así tenga asegurado sus triunfos en todo lo que decida hacer. Semana mágica para tu signo van ser unos días de reinventarse y sacar lo mejor de ti y mas porque los astros están a tu favor solo debes de ser mas discreto con tus éxitos para no despertar la envidia de los que te rodean, viene un reacomodo de puesto laboral pero a ti te van dar un asenso así que trata de estar mas concentrado en todo lo que vayas a realizar para que tengas la aceptaciones tus superiores, es tiempo de madurar y empezar a ver por tu futuro personal y estar ya en la disposición de formar un familia así que decídete de cual de tus amores es el correcto para tener un hogar, te invitan a un negocio de publicidad acéptalo te va ir de lo mejor, para los Aries que están solteros le va venir un amor muy compatible del signo de tierra.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As De Bastos que te dice que es el momento de tener fuerza y decisión en todo lo que vayas a realizar que es tu etapa de crecimiento en lo profesional que estas hecho para ser el líder en todo lo que te propongas, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 24 y 27, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles es acuario, virgo y capricornio, tus palabras de esta semana es nuevos retos y como buen tauro es Cuanto tengo y cuanto valgo! sin duda estas palabras te describe al tauro en todo lo relaciona con el dinero y con su poder por eso esta semana se les recomienda estimular mas lo espiritual de tu vida y aprender que las personas valen por sus buenas acciones y no tanto por el dinero que tiene. Sigues de buena actitud y eso hace que las energías positivas te rodean con mas fuerza sin duda tu signo esta en unos días de abundancia , recibas la invitación de salir de viaje con tus amigos haz lo que eso te va ayudar a renovar las energías, en el amor trata de olvidarte de esa persona que no era para ti y mas que es tiempo que tu signo tenga ya una estabilidad emocional pero lo mas importante es quererte tu primero y así aprender amar alguien mas, haces unos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito, trata de ser humilde no necesitas demostrarle a nadie quien eres o cuanto dinero tiene, cuidado con problemas de riñón e infección trata de tomar mucha agua y visitar a tu medico para que te revise tu salud.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo que te dice que es el momento de mover las energías es decir que ya no te limites en nada y empieces a buscar nuevos rumbos en otros países, esta carta también te recomienda que te sigas preparando que estas en tu etapa de crecimiento profesional, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 18 y 30, tu color es el rojo y amarrillo, tus signos compatibles acuario, libra y sagitario, tus palabras de esta semana son Mírame que esto presente! estas palabras le llegan muy a dentro al signo de géminis y lo describe muy bien es decir que siempre necesita este signo la aceptación de los demás y el reconocimiento de todo lo que realiza para sentirse grande, Dios te va dar un regalo que en estos días que te va hacer muy feliz, pero su recomendación al signo de géminis es no caer en este tipo de súper ego y estimular mas la bondad de su signo y así podrá lograr tener lo que tanto desea ser admirado y reconocido por los que lo rodean, semana de estar con muchas presiones de trabajo y escuela pero trata de no caer en provocaciones y enojos con tus compañeros y así mantenerte en una postura tranquila, ten cuidado con tu pareja se están distanciando trata de platicarlo y si ya no hay amor es mejor darse un tiempo.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que te dice que pidas que se te dará que sin duda estas en ese momento de buena suerte en tu vida pero deberás concéntrate mas en tu metas y objetivos no distarte en situaciones amorosas que no te dejan estar tranquilo, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son amarrillo y azul, tus signos compatibles es piscis, escorpión y capricornio, tus números mágicos es 04 y 23, tus palabras de esta semana son Reinvento mi cuerpo, equilibro mis sentimientos y disfruto de la vida! muy especifico las palabras para el signo de agua que es Cáncer sin duda lo tendrá que poner en practica para que tenga el mejor vivir y la serenidad de su mente que tanto necesita, es decir no verse atrapado el signo de cáncer de solo hacer dinero y tener reconocimiento profesional es momento de dejar lo negativo atrás y reinventarse en mente y cuerpo. semana de estar con algunos tropiezos en cuestión de trabajo y escuela por eso se te recomienda mas concentración y estar al cien porciento en todo lo que vayas a realizar, si ese amor te dejo ya no pidas volver llénate de amor propio que ya pronto vendrá una pareja que se compatible contigo recuerda que las parejas con para construir no para destruir, sales de viaje por cuestión de trabajo.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna que te dice que es el momento de estar arriba que no dudes de tu capacidad de ser el mejor en todo lo que vayas a realizar que debes de aprender de los tropiezos del pasado y no caer en las mismas situaciones te llega una nueva propuesta de trabajo, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 09 y 13, tu colores es amarrillo y naranja, tus signos compatibles sagitario, piscis y aries, tus palabras te dicen infinitas posibilidades de ser feliz no te sabotees tu mismo, al signo de leo lo defines así Aquí esta su líder y sabiduría ante todo lo que realice!, sin duda estas palabras le caen como anillo al dedo al signo de fuego que es todo un líder en toma de decisiones y siempre los que lo rodean lo vean como un maestro y un gran guía para poder seguirlo , pero eso si tendrá que poner en practica la sabiduría y siempre decir y hacer lo mejor para su persona y para los demás y no caer en ego y soberbia innecesaria para que no lo vean a este signo como un tirado sino como un amigo en todo momento por eso es muy bueno en puestos políticos y de administración y empresarial , semana de estar con buenas sorpresas económicas y mas porque te pagan un dinero que le debían y empieza a crecer su patrimonio, te invitan a una fiesta en estos días de un amigo , te llega el amor verdadero del signo de aire que va ser uy compatible contigo, ten cuidado con problemas de chismes con tus compañeros de trabajo trata de no platicar de nadie y estar tranquilo.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo que te dice que es el tiempo de poner mas malicia a tu vida y no ser tan confiado con los que te rodean, que esta carta del diablo te pone sobre aviso de los enemigos que están a tu alrededor así que siempre protégete y trata de no caer en comportamientos negativos, esta carta también es de la suerte en juegos de lotería con tus números 06 y 33, tu color es el plateado y rojo, tus signos compatibles es capricornio, tauro y cáncer, tu mejor día es el miércoles, tus palabras de esta semana son Debemos ser auténticos y no sabotear mi propia felicidad! estas palabras en el signo de Virgo es un lema de su existencia siempre busca la perfección en todo lo que realiza y estar buscando el éxito en su vida y por lógica siempre lo consigue, pero tiene un gran problema mental es decir cuando tiene la felicidad y el amor en su vida el mismo se sabotean y no se cree merecedor de ello por eso necesita trabajar en su mentalidad y ser menos dramático y aceptar lo que le viene, semana. de estar contractando personal para tu trabajo y estar organizando un nuevo proyecto laboral, te invitan a salir de viaje y eso te hará sentirte de lo mejor, el amor por fin llega a su vida para quedarse y eso al signo de virgo le dará estabilidad que necesita, debe de cuidarse de problemas de nervios y estrés trata de seguro con el ejercicio y dormir mas y dejar un poco el celular y las redes sociales que te quitan tu tiempo, arreglas asuntos legales y bancarios.

