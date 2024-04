Hijo de Sergio Mayer revela las verdades de ser artista independiente: "solo mis papás me van a ver" | VIDEO

Mori, el nombre artístico de Sergio Mayer Mori, se volvió viral al comentar algunas de las verdades y de los pensamientos que tienen las personas que se convierten en artista independiente. El hijo de Sergio Mayer confirmó, sin decir, que la vida de los artistas que comienzan su vida profesional como independientes no es nada sencilla.

El hijo del exconcursante de La Casa de los Famosos compartió un video en sus redes sociales para expresar lo que pasan muchos de los artistas independientes al comenzar su carrera. Entre las verdades que reveló Mori está el de tener que producir todas y cada una de las canciones que van sacando. A esto se suma el tener que hacer la promoción por su cuenta sus nuevas canciones.

Mori soltó algunas realidades que viven los artistas independientes de una forma seria, pero al mismo tiempo con humor, ya que en algunas ocasiones expresó de forma sarcástica lo que tienen que hacer aquellas personas que deciden no entrar con una disquera para comenzar su carrera profesional como la necesidad de tener otro trabajo para poder conseguir dinero para sobrevivir mes a mes.

"Soy artista independiente y obvio yo produzco todas mis canciones. Soy artista independiente y obvio quiero darle el cu... una disquera. Soy artista independiente y solo mis papás y mis amigos me van a ver a los toquines. Soy artista independiente y obviamente tengo que vender fotos de mis pies para comer esta semana; ¿me abrimos el Only Fans?, le dijo al que le grababa el video. Soy artista independiente y obviamente nadie me conoce. Soy artista independiente y odio hacer contenido en redes para que escuchen mi música (no digas eso, se escucha de fondo)", dice Mori.