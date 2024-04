“Yo hice casting”: Mariana Botas se enteró que no se quedó en una telenovela al ver el programa Hoy, así pasó

Mariana Botas, una de las conductoras y actrices más queridas en México, se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de compartir que fue a un casting y se enteró que no se quedó gracias a la transmisión en vivo del "programa Hoy".

A sus 34 años de edad la famosa nacida en la Ciudad de México se ha consagrado como una de las favoritas gracias al trabajo que ha realizado durante muchos años en el programa "Una Familia de Diez", además de ser una destacada creadora de contenido con el programa "Envinadas".

En una de las recientes transmisiones del programa "Envinadas", Mariana Botas se robó todos los reflectores después de contar la reciente experiencia que tuvo al ir a un casting. A la joven actriz nunca le notificaron que no se había quedado con el papel.

En este sentido la actriz de la serie "Una Familia de Diez", donde da vida a "Martina", contó que hizo un casting para una telenovela. Días después en el "programa Hoy" presentaron al elenco y se llevó una sorpresa al descubrir que no fue seleccionada.

"Estaba viendo Hoy en la mañana y estaban presentando una novela. Yo hice casting para esa novela, me acabo de enterar que no me quedé", contó.