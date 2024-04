Ángela Aguilar: estas son las “red flags” que no soporta en una relación amorosa

Ángela Aguilar fue una de las estrellas invitadas a la emisión del programa “De noche, pero sin sueño” conducido por Adrián Uribe, la cantante de música mexicana compartió información sobre su carrera, pero también dejó al descubierto algunos secretos que están relacionados con sus preferencias y gustos cuando se trata de una pareja amorosa.

La hija de pepe Aguilar no dudó en contestar algunas de las cuestiones de Adrián Uribe tales como lo que ella considera como una "red flag" cuando se trata de salir con un chico que le gusta, Ángela mencionó que una de las banderas rojas para ella es que su prospecto pida dividir la cuenta en un restaurante, aunque aseguró que no le importaría pagar a ella.

Ángela Aguilar habló de sus relaciones.

También dijo que considera un “Red flag” que se lleve bien con su ex, que no sepan montar a caballo, que se tome fotografías parando la boca y que usen pantalones muy apretados, solo por mencionar algunas de las cosas que no permitiría en una de sus relaciones.

¿Quién es el novio de Ángela Aguilar?

Aunque Ángela Aguilar siempre ha tratado de mantener su vida sentimental de manera privada y alejada del dominio público, se sabe que ha estado relacionada afectivamente con el compositor sinaloense Gussy Lau, con quien tuvo un tórrido romance que acabó hace algún tiempo, pero tiempo después la “Princesa del regional mexicano” también fue vinculada con un deportista estadounidense de nombre Josh Ball, pero ninguna de las dos presuntas relaciones fue pública.

Está trabajando en una nueva producción.

¿Cuándo es el próximo concierto de Ángela Aguilar en México?

Dentro de lo que se conoce sobre los próximos eventos de Ángela Aguilar es que la chica además de que está por lanzar una nueva producción, también lleva a cabo eventos como parte del espectáculo familiar en el que participa que lleva por nombre “Jaripeo hasta los huesos”, con el que llegará el 30 de abril a la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes.