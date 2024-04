VIDEO: Paty Cantú se une a las canciones bélicas y así grabó junto a este famoso cantante

La música mexicana se está apoderando de la escena mundial, por lo que cada vez son más artistas de otros géneros musicales los que desean incursionar o lanzar alguna canción norteña, cumbia o corrido tumbado, tal es el caso de Paty Cantú, la famosa estrella del pop.

Paty Cantú fue una de las estrellas que al igual que Belinda ahora exploran dentro de los corridos, ya que se viralizó un video en TikTok y otras redes sociales en donde se aprecia que está grabando un nuevo tema con el cantante de corridos bélicos Tony Aguirre.

Sigue leyendo:

VIDEO: Belinda y Natanael Cano lanzan las primeras imágenes de “300 noches” su corrido tumbado coquette

Paty Cantú y Tony Aguirre en el estudio de grabación. Captura de pantalla IG/townyaguirre

¿Cómo se llama el corrido de Paty Cantú?

Hay que destacar que hasta el momento se desconocen todos los detalles sobre el nuevo lanzamiento del presunto corrido en el que trabaja Paty Cantú, pues no ha dado a conocer formalmente que, sí esté interesada en la música mexicana, aunque en redes sociales ya se está especulando sobre la melodía.

“Tan de pronto supe que no era igual pues desapareció el brillo de tu mirada, mis amigos preguntaron por ti y llorando me fui, no supe decir nada”, es parte de lo que dice la letra de la nueva canción de Paty Cantú, ya que es lo que se escucha en el video donde Tony Aguirre la dirige.

Es una famosa compositora de música pop. Captura de pantalla IG/patycantu

¿Quién es Tony Aguirre?

Dentro de lo que se sabe de Tony Aguirre, el artista con el que Paty Cantú está trabajando dentro de los corridos es que es una estrella originaria de Sonora, tiene una amplia experiencia en el regional mexicano y ha colaborado con importantes estrellas tales como Luis R. Conriquez, Peso Pluma y Xavi.

Hay que destacar que Tony Aguirre es uno de los compositores de regional mexicano más importantes en la actualidad, ya que sus canciones han liderado las listas de popularidad de los chats más importantes de México y Estados Unidos, por lo que fue elegido por Paty Cantú para establecer lazos de trabajo.