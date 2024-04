Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza compran impresionante rancho Florida

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza inauguraron el impresionante rancho que acaban de adquirir en Florida., Estados Unido, lugar donde viven actualmente. A través de un video compartido en su canal de YouTube, los cantantes dieron algunos detalles de lo que planean colocar en este lugar.

A pesar de haber anunciado su retiro hace algunos meses, Kimberly se encuentra muy activa en las redes sociales de Juan de Dios, donde aparecen juntos haciendo algunas actividades familiares, algo que los fans de la intérprete agradecen, pues de este modo tienen forma de ver a su ídola.

En las imágenes que se muestran en el video se observa el bosque donde estará el rancho familiar al que nombraron “Jukilop”. De acuerdo con el cantante el enorme lugar tiene una dimensión realmente grande pues mide 9 hectáreas es decir 90 mil metros cuadrados.

En el rancho, según la pareja desean construir su casa, así como una granja donde tendrán algunos animales y un huerto para cosechar sus propios alimentos. Por ahora el lugar no tiene ninguna construcción, ya que se encuentra en proceso de excavación y escombro debido a que está lleno de árboles y arbustos.

El creador de contenido señaló que tener su propio rancho es un sueño cumplido, pues tanto él como Kimberly siempre desearon tener uno, pero además de eso, indicó que tener este espacio y a sus hijos es algo que nunca se imaginó cuando empezaban a ser novios.

“Cuando comencé a ser novio de Kimberly nunca me imaginé que todo esto iba a pasar. No me imaginé que íbamos a tener a dos hermosos hijos, no me imaginé que íbamos a tener tantas cosas bonitas como este rancho que me encanta y me fascina”, expresó.