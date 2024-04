Al estilo de Tina Turner: Lucerito Mijares vuelve a enamorar a los fans de 'Juego de Voces' junto a su mamá | VIDEO

Lucerito es una de las muestras que el talento se hereda. La hija de Manuel Mijares y Lucero sigue dejando mucho de qué hablar en sus actuaciones en 'Juego de Voces'. En esta ocasión, la pequeña de la familia cantó junto a su madre una canción de Tina Turner para cautivar todos en el programa y a la gente en redes sociales.

'Rolling on the river' fue la canción que la joven de 19 años decidió cantar en el nuevo programa de Televisa. En dicha canción compartió escenario con su madre que, al igual que todos los del programa y el público, quedó con la boca abierta después de ver el talento y la increíble presentación que hizo su Lucerito. Las redes sociales no dejaron escapar la posibilidad de reconocer que es una de las favoritas del programa.

Lucerito y su mamá cantando 'Rolling on the river' en 'Juego de Voces' (Recorte de pantalla)

Lucerito Mijares enamora a sus fans al estilo de Tina Turner

La participante de 'Juego de Voces' escogió 'Rolling on the river' para demostrar su poder vocal en compañía de su madre. Con una bonita coreografía y un look que la hacía lucir increíble, la hija de Manuel y la 'Novia de América' se postraron en el escenario del programa para dejar a más de uno con la boca abierta. La gran estrella de la noche, la cantante de 19 años.

Se tiene que recordar que los participantes deben elegir canciones de otra época para interpretar en el show donde ponen a prueba sus voces contra sus padres, en este caso Lucerito contra Manuel Mijares. Después de ver su actuación, las redes sociales se volvieron locas y le mostraron todo el amor que le tienen a uno de los grandes nuevos talentos que tiene México en la música.

Lucero y su hija disfrutando del momento en 'Juego de Voces' (Recorte de pantalla)

¿Cuándo estrena 'Juego de Voces' en México?

Si bien ya se ven algunos de los mejores momentos que se están viviendo en el programa de 'Juego de Voces', en México se estrenará este show este domingo, 14 de abril. El canal elegido para poder disfrutarlo será a través de Las Estrellas, pero también lo podrán ver los usuarios de VIX+. El horario estipulado para disfrutar de este nuevo programa es el de las 21:00, hora de México

Se tiene que recordar que, además de Lucerito y Manuel Mijares, el programa cuenta con la participación de otras grandes estrellas del espectáculo en México y sus hijos. Mejor vamos a recordarlos.