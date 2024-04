Los 2 signos del zodiaco que tendrán buena suerte en los juegos de azar HOY 12 de abril, según Nana Calistar

Para el destino de este viernes 12 de abril, Nana Calistar ha revelado sus recomendaciones diarias para todos los signos del zodiaco, esto debido a que un día antes descifra cada movimiento y cambios en el mundo de la astrología brindando a sus consentidos los mejores consejos para poder recibir la energía que dará un giro de 360 grados con el pasar de las horas y así esquivar todo mal.

En esta nueva edición del décimo segundo día de abril, la vidente y astróloga ofrecerá a los horóscopos una guía enfocada en varios ámbitos de la vida como el amor, familia, trabajo, dinero, trabajo y sobre todo, su fortuna en los juegos de azar que tanto le gustan a los mexicanos, esto gracias a que en viernes suelen estar cargados de buena suerte en los dados, cartas y números.

Los dados se inclinan a tu favor en el mundo del azar Foto: Especial

Sigue leyendo:

Horóscopo chino: estos son los 3 animales que serán bañados con abundancia y riqueza del 11 al 21 de abril

Luna creciente en Tauro: estos son los 4 signos que serán impulsados económicamente desde hoy y hasta el miércoles 17 de abril

Los 3 signos con suerte en los juegos de azar

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, cambios buenos en próximas fechas, una situación o prueba muy grande te hará valorar lo que eres y lo que tienes en casa y a tu alrededor.

Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte y buscas a las personas correctas que te puedan ayudar.

Vienen situaciones complicadas pero nada difíciles de superar. Mejoras en lo laboral y cambios en cuestión de puestos u horarios de trabajo.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, si tienes pareja la vida les pondrá las oportunidades para mejora y solucionar cualquier problema que pudiera estar afectando su unión.

Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio.

Suerte en juegos de azar. No te creas de chismes y confía solo en lo que ven tus ojos.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, trata de confiar más en tu capacidad de lograr tus metas y sueños, estás en una etapa muy perra en la cual si lo deseas cumplirás esas metas que traes en mente.

Varios amores de tu pasado se harán presente en estos días, ni te emociones de que no son personas que necesites en tu vida.

Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente que solo quiere dañar tu existencia y arruinar tus planes.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, posibilidad de un viaje que te dejará un gran sabor de boca. La vida te quitará varias amistades que no son de fiar, comenzarás a ver las traiciones y empezarás alejarte de ellas.

Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas ya se convirtió en un gran problema.

No des explicaciones a quienes no te las piden y no necesitas dárselas. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti.

Estás en una etapa muy vulnerable en la cual podrías caer en brazos de cualquier que te hable de amor, aunque solo quiera dormir contigo.

Momento de poner las cartas sobre la mesa, si tienes pareja y han existido problemas y distanciamiento es momento de dejar las cosas en claro y sacar a la luz todo eso que a ambos les incomoda.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, amores del pasado siempre presentes, pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, has aprendido a madurar mucho y sabes con quien sí y con quien ya no más.

Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría o podrías salir perdiendo.

Ponte alerta a tus sueños, ya que te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender. Un accidente, caída o golpe se presentará en estos días.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, viene amistades del pasado, regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón.

Cambios buenos en próximas fechas, una situación o prueba muy grande te hará valorar lo que eres y lo que tienes en casa y a tu alrededor.

Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida, pero bien que te destantea.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, no permitas que la costumbre afecte tu relación en caso de tenerla, debes aprender a cambiar la monotonía con tu pareja y la rutina.

Es importante que dejes de creer en quien solo te llena de promesas y jamás te cumple lo que te promete, tu vida ha estado llena de altas y bajas y cada caída representa un aprendizaje.

Oportunidad de iniciar un negocio, hay muchas posibilidades que te vaya excelente si le pones el empeño adecuado.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, aprende a que se te resbalen todas esas cuestiones negativas que otras personas opinan de ti.

Un nuevo amor aparecerá a finales del mes, llegará por medio de una red social o fiesta a la que serás invitado.

Si tienes pareja, es momento de reinventar el amor y darle vuelo a la caricia, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, cuida mucho la forma de decir las cosas, podrías estar lastimando a persona que son muy importantes para ti.

Tendrás mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de realizar un viaje. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia.

Cuida ese dinero en las apuestas Foto: Especial

Si tienes pareja, es importante que haya más comunicación, respeto y tolerancia entre ustedes, ya que podrían estar entrando en conflictos debido a que han pasado la línea del respeto entre ustedes.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo.

Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio.

Hay días en que te desesperas por no poder materializar tus sueños, sé constante en su lucha que las cosas llegarán en el momento exacto y justo ni antes ni después

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, oportunidad de crecimiento laboral, te viene cambio de puesto, horario u oportunidad de algo nuevo que te hará ganas más dinero.

Días buenos se aproximan, cambios en tu forma de pensar, madurarás mucho en estos días y comprenderás el porqué de muchas cosas.

Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes. Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida.

Te puede interesar: Año del Dragón de madera: estos son los 4 animales que serán impulsados con dinero y paz interior antes del comienzo de la tercera semana de abril, según la astrología oriental

DRV