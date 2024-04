Nana Calistar revela qué signos del zodiaco serán afortunados en tener lujo y suerte HOY 10 de abril

Las predicciones de Nana Calistar para este miércoles 10 de abril, ofrecen una visión más amplia al destino de cada signo del zodiaco, gracias al profundo conocimiento de la vidente en el mundo de la astrología y el tarot, quien brinda algunas recomendaciones diarias para que sus consentidos inicien con este día con la mejor energía positiva, evitar las envidias y malos tratos a toda costa.

Para esta nueva edición del décimo día del mes, la vidente ofrece algunos consejos que deberás seguir al pie de la letra a los 12 horóscopos para maximizar el éxito en el ámbito del amor, la salud, dinero, suerte, familia y trabajo, gracias a la influencia de la alineación de los planetas y al paso del eclipse en el que se presume que se han ido todos los males.

Algunos signos se darán un buen lujo Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, días en los cuales podrías pensar mucho en tu pasado inclusive querer volver a él, deja que la vida siga su curso, preocúpate más por tu futuro que por lo que ya fue y nunca más será.

Días grises buenos y no tan buenos, quizás reflexiones mucho a tal grado de que entre en ti cuestiones de bipolaridad que afectaran todo tu entorno.

Es importante que no te metas en problemas, atiende más tus cuestiones personales y sentimentales y dedícale tiempo a tu bienestar físico.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, viaje que comenzará a planearse y va a salir mejor de como tu esperas y posibilidad de emprender un negocio muy importante.

Mejoras en el área sentimental, si ha habido problemas o enfrentamientos con tu pareja, viene un cambio muy importante el cual logrará una unión más fuerte entre ambos.

Posibilidades de relacionarte con nuevas personas de mucho poder, te enseñarán como debes actuar en tu vida para no volver a ser pisoteado.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no permitas que tu desconfianza acabe con tus sueños y ganas de ser feliz, tienes todo para concretar un negocio y tener estabilidad tanto emocional como económica, pero sueles gastar el dinero, así como llega.

Si esa persona que te interesa no hace nada por ti y todo se traduce solo en celos y peleas no vale la pena seguir ahí.

Tu sexto sentido te pondrá en alerta sobre una situación en la cual podrías caer y podría afectarte más de lo que tú crees e imaginas.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, negocio en puerta, te va a resultar un éxito, es momento de emprenderlo y llevarlo a cabo, ya no te límites y ve tras tus objetivos.

Vienen cambios en la cuestión sentimental que te van a dejar muy buenas cosas, comenzarás a ver a las personas tal cual son sin disfraces y crudamente.

Te viene un viaje importante y cambios en los cuales la madurez será lo más importante para enfrentar los problemas que se pudieran presentar sobre todo en el terreno de los amores.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, ten mucho cuidado con la manera en que te relacionas con nuevas personas, podrías cometer un grave error el cual lamentarás muchísimo.

Es importante que empieces hacer caso a tus sentimientos y a tu corazón, la vida es muy corta para andar con lamentaciones absurdas que no te dejan nada bueno, perdona tus errores del pasado y ve por nuevas aventuras.

Ten cuidado con una pérdida de objeto o dinero se presentará en cualquier momento se más cuidadoso..

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, en el terreno de los negocios se ven buenas oportunidades aunque invertir en algo que ya anteriormente no te dejo ganancias es tirar nuevamente el dinero a la basura.

Cuida más tu parte sentimental y se más desconfiado con quien llegará a tu vida sobre todo en este mes. Las habladurías de las personas envidiosas no se dejarán esperar en poco tiempo sabrás que te traen en chismes.

Quien te quiera te lo demostrará con hechos y no solo con palabrerías tontas, no creas todo lo que te dicen y aprende a desconfiar hasta de tu sombra.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, si tienes pareja y no te busca no es que no le importes, a veces eres muy orgulloso u orgullosa, da tu el primer paso, si él o ella no da el siguiente sabrás que es caso perdido.

Vienen oportunidades muy buenas en muchos aspectos de tu vida, el karma cobrará venganza con quienes te dañaron en el pasado.

Un dinero extra y la oportunidad de invertir en un negocio se hará presente más pronto de lo que te imaginas

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, personas del pasado seguirán perjudicando tu existencia. Es momento de hacer depuración de gente tonta en tu vida para que no te sigan mermando tus días.

Cuida mucho la parte económica pues estarás gastando dinero que no tienes.

En esta semana conocerás el verdadero rostro de una persona a quien considerabas buena, te decepcionarás mucho pues todo eso que la gente decía de él o ella resultará cierto.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, ten cuidado con la manera en que ves al pasado podrías retornar a él y podrías volver a salir lastimado o lastimada.

Te vienen oportunidades de negocios que te dejarán muy buen dinero. Hay cambios importantes en tu vida que debes tomar en cuenta, pues recibirás ciertas señales que te mostrarán el camino que debes de seguir.

No temas a enfrentar a esa persona que te está mermando la existencia, pon las cosas en claro, a veces eres bien dejado o dejada y por eso te meten el dedo en la boca.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, es probable que en próximo días aprendas la lección sobre ciertos errores que has estado cometiendo desde hace tiempo.

Tu nobleza y buen corazón son la clave perfecta para lograr lo que quieras y deseas; sin embargo, han jugando mucho contigo y te han visto la cara en diversas ocasiones.

Te vienen grandes cambios y oportunidades, mucho estrés laboral o en la escuela en caso de estar realizando estudios, tu corazón estará más tranquilo en cuestión de tus sentimientos pues encontrarás estabilidad emocional y tranquilidad.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, te vienen cambios muy buenos en los cuales aprenderás a quererte más y valorarte como no tienes una idea.

Tu determinación y golpes a la vida podrían hacerte dejar por fin el pasado e iniciar una etapa de recuperación.

Te vienen situaciones que te anunciaran cambios en tu manera de ser y pensar, te volverás más frío con ciertas personas que no te aportan nada a tu vida.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, si sientes que la soledad te está afectando mírate en el espejo y cuando no veas a nadie frente a el considérate realmente solo.

Hay posibilidades de conocer a una persona con la que has estado coqueteando en Facebook, podrías enamorarte muy pronto.

Hay días en que te cuesta creer en ti y piensas que jamás lograrás ese proyecto o ese amor que deseas en tu vida, sino luchas por lo que quieres las cosas no llegarán solas, debes darte la oportunidad de ir por tus sueños que nadie más lo va hacer por ti.

