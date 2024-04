Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Pedro Sola: "no lo soporto"

El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante se colocó en el ojo del huracán después de lanzar varios comentarios contra el conductor de "Ventaneando", Pedro Sola, generando especulaciones de una rivalidad entre ellos a pesar de ser colegas.

Fue durante una colaboración en un podcast donde el conductor del programa "De Primera Mano" fue cuestionado sobre Pedro Sola, uno de los colaboradores más destacados de "Ventaneando". Gustavo Adolfo Infante no se guardó nada y lanzó unos fuertes comentarios.

Hasta el momento el conductor de Ventaneando no se ha pronunciado. Foto: Especial

Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Pedro Sola

En una entrevista para el podcast que conduce Karime, exparticipante del reality show "Acapulco Shore", Gustavo Adolfo Infante fue cuestionado por Pedro Sola. El periodista conocido como "El periodista de las exclusivas" no se guardó nada para ventilar que no se llevan bien.

Durante la plática el conductor de "De Primera Mano" y "Sale El Sol" aseguró que no "soporta" a Pedro Sola, compañero de Pati Chapoy en "Ventaneando". Gustavo Adolfo Infante confesó que se le hace una persona "amargada", "pesada" y que "habla mal de la gente".

"No lo soporto, me parece un viejito amargado, pesado, insoportable y habla mal de la gente", declaró.

Finalmente Gustavo Adolfo Infante, uno de los grandes referentes de los espectáculos, dijo que no saluda a Pedro Sola simplemente porque no le cae bien. Descartó que exista alguna enemistad, pero todo se trata de que no está de acuerdo con su forma de ser.

"Me parece insoportable, yo no lo saludo, me parece pesado. No me cae", sentenció.

Como era de esperarse el mensaje de "El periodista de las exclusivas" no pasó desapercibido para nadie pues a los pocos minutos apareció en los principales medios de la farándula. Hasta el momento Pedro Sola no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante.