Paul Stanley rompe el silencio sobre el comentario que hizo de Ricardo Casares: “nunca me burlaría de la desgracia ajena”

El pasado fin de semana durante la emisión del programa “Cuéntamelo ya”, durante una de las secciones, se hizo mención sobre lo que había sucedido con Ricardo Casares, conductor de "Venga la Alegría" que estuvo a punto se sufrir un infarto.

Debido a lo anterior es que muchos criticaron los comentarios sarcásticos que hizo el elenco del programa de Televisa, especialmente lo que dijo Paul Stanley, sin embargo, él mismo aclara la situación ante los medios de comunicación.

Sigue Leyendo:

Productora de Hoy responde a Raúl Osorio tras polémicas declaraciones por defender a Ricardo Casares: "primero deberías informarte"

¿Paul se burlo de Ricardo Casares?

Foto: Cuéntamelo Ya

Luego de grabar la emisión de este jueves del programa Hoy, a su salida de la televisora de San Ángel, reporteros ya esperaban a Paul Stanley para cuestionarlo por los comentarios que hizo respecto a la salud del periodista de espectáculos.

Ante la situación, el mismo Paul Stanley aclaró que no se burló de lo que le sucedió a Casares, sin embargo, el conductor de Hoy invita a todos a ver con detenimiento el video en donde hablan de este tema.

Ricardo Casares agradeció al hombre que le salvó la vida.

Foto: IG @ricardocasares

“Miren, les voy a ser sincero, tienen que ver bien el video porque nunca nos burlamos de él, de lo que le pasó a Ricardo, la gente que me conoce, por mi parte sabe bien que nunca me burlaría de la desgracia ajena. Número dos, los invito a que vean bien el video porque pues fue lo que llevamos a la televisión, fue el video que sacó Pato (Borghetti) y cuando lo están entrevistando y de eso hablamos, nunca hablamos de lo que le pasó a Richie”, dijo Paul.

Asimismo, el exparticipante de La Casa de los Famosos México, dijo que entre él y Ricardo Casares existe una buena relación y dejó claro que él jamás podría burlarse de algo tan serio como lo que le sucedió al periodista, sin embargo, reconoce que el tocar el tema en ese momento no fue lo ideal.

En esta misma entrevista, el conductor de Hoy, reiteró en varias ocasiones que tiene una buena relación con Casares y que incluso ya lo buscó para desearle una pronta recuperación. “El día que pasó eso, yo le escribí para desearle que estuviera bien, me contestó y le puse otro mensaje”, explicó

Paul Stanley esta seguro que no se burló de Ricardo. Foto: IG @paulstanleyd

Finalmente, Paul aseguró que no se siente culpable pues está convencido que nunca se burló de Casares y en dado caso de que eso hubiera sucedido no tendría problema en pedir disculpa.

“No me siento culpable porque en ningún momento me burlé de él ni de su situación, si la hubiera cagad*, lo hubiera reconocido y le pido una disculpa, pero no siento que me burlé de él, él sabe que le guardo un gran aprecio”, finalizó.