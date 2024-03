Los signos zodiacales más venenosos que te buscarán HOY 8 de marzo, según Nana Calistar

El universo está alegre este viernes 8 de marzo, gracias a las predicciones de Nana Calistar quien te mostrará los secretos de la astrología para poder anticiparte a los eventos que marcarán tu día, siempre y cuando sigas las recomendaciones que tiene a todos sus consentidos: los 12 signos zodiacales, las cuales son una luz en el camino, el cual fortalecerán algunos vínculos perdidos.

La vidente y astróloga más famosa de las redes sociales te mostrará un a guía para mejorar en varios aspectos como en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, para iniciar este día con el pie derecho y alejar las malas energías, en la que algunos horóscopos cercanos a ti, no tiene buenas intensiones.

Conocerás a una nueva persona que te cambiará la vida en un instante Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, si no te ha funcionado lo que has hecho para lograr ese proyecto que tienes en mente es momento de cambiar la estrategia para poder obtener resultados distintos.

Has aprendido a ser muy fuerte en estas semanas pero esa misma fortaleza en estos días te hará caer en una tristeza por recordar personas que ya no están en tu vida. Cuida más la parte de tus sentimientos y no se los entregues a cualquiera.

La tristeza quizás regrese en estos días, si bien es cierto que ya habías superado esa parte del pasado que tanto te había lastimado también es cierto que tus sentimientos y corazón son tan grandes que no es fácil ocultarlos de la noche a la mañana.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, aléjate de relaciones prohibidas no vale la pena comer las sobras de otras personas.

Te llegará la invitación para una salida o viaje exprés en próximas fechas. Ten presente que las oportunidades solo se presentarán una vez en tu vida, no temas a cambios y nuevas cosas, recuerda que es mejor arrepentirse de lo que se hace que quedarse con las ganas.

En esta etapa todo marcha para que el amor florezca, te estás enamorando un friego de una persona que conociste o vas a conocer en estos días, será una relación duradera con lazos muy fuertes. Debes aprender que no puedes resolver la vida de todo el mundo, necesitas poner más atención en tus actos, metas y prioridades, eres muy de pensar en las demás personas antes de ver por ti..

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, te encontrarás en tu camino personas que querrán ponerte trabas y obstáculos para que no logres tus metas y objetivos pero si eres inteligente lograrás que no te afecten en tu círculo de armonía y paz.

Tus sueños y anhelos se pierden muchas veces por tu falta de interés y trabajo constante, has tenido la oportunidad de cumplir muchas metas y salir siempre victorioso o victoriosa sin embargo le flojeas mucho o te desespera el no lograr las cosas pronto.

Se acercará una persona a ti con planes de llevarte a la cama; ponte bien buzo, si te gusta tu dale, y que te valga lo que las demás personas digan o hagan, recuerda que a esta vida se viene a disfrutar.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, si tu relación se está tornando aburrida ha sido porque ha caído en la monotonía y en la costumbre sino innovas se la va llevar la fregada, necesitas ponerte las pilas y cambiar las mismas rutinas de siempre.

Te da mucho miedo que te traicionen y termines al final sufriendo, eres muy inseguro o insegura y vives con miedo a que te pongan el cuerno, sino estas dispuesto o dispuesta arriesgarte jamás lograrás consolidar nada.

Es momento de abrirle las puertas al amor, estas por conocer a una persona que te va mostrar con hechos las palabras que te ha dicho, ya no tengas miedo a enamorarte o iniciar una relación, si te fue mal en el pasado no significa que esta vez te vaya ir de esa manera.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, en estos días sentirás ganas de tener ya algo estable pues estarás madurando mucho, trata de pensar bien qué es lo que quieres y hacia dónde te diriges.

Bájale a tu mal humor, no te sirve de nada, llévate las cosas tranquilamente pues solo te amargas tú solo o sola.

Ponte ya las pilas y centra tus energías en ir por eso que tanto amas, arriésgate a decir lo que sientes sin miedo a ser rechazado o rechazada o que las cosas no resulten, solo así te quitarás esa careta de la cara y podrás darte cuenta si vale la pena seguir ahí o mejor cerrar esa puerta y buscar mejores opciones.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, todas esas cosas que pensaste de una persona y te negabas a creer te darás cuenta que resultarán ciertas, te va dolor mucho esa situación, no te desanimes ni te sientas mal.

Aguas con una amistad que conociste hace no más de 6 meses, te va traicionar hablando mal de ti, por una parte te muestra la cara de tu mejor amigo y por otra no te aguanta ni te puede ver en pintura, existe mucha envidia y rencores de su parte hacia ti.

Te vienen oportunidades de crecimiento muy importantes, es importante que abras bien tus ojos pues en próximas fechas una persona de piel blanca llegará a tu vida y te ayudará a mejorar mucho económicamente.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, si tienes una relación ponte las pilas porque tienes competencia, le están tirando los canes a tu pareja y éste o esta no se muestra indiferente, recuerda que si lo mandas bien cenado o cenada no tiene por qué darle hambre en el camino.

Ten mucho cuidado lo que sale de tu boca podrías meter en problemas a persona de tu familia.Ten mucho cuidado con pensar cuestiones negativas pues podrías atraerlas hacia ti, te esperan grandes cambios en los cuales resultarás beneficiado.

A veces te quejas de todo tu alrededor pero no haces nada por remediarlo, recibirás noticias de un ex pareja que regresa a incomodar tu existencia, no des pie a eso, manda bien lejos a esas personas, mientras más sigas respondiendo será el cuento de nunca acabar.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, casi siempre logras tus metas que te propones, eres de las personas que no da paso sin guarache y cuando te tumban te levantas, no sabes de límites y como enemigo no tienes piedad ni de ti mismo o misma.

Recuerda de dónde vienes y hacia dónde te diriges, podrías meterte en problemas si das opinión de temas que no te están pidiendo, algunas ocasiones das por hecho cosas que ni existen ni sabes a ciencia cierta sin son reales o no.

Recibirás noticias de un amistad que tenías un friego de no ver. Recibirás una sorpresa que te va hacer sentir la gran garza envuelta en guevo, hay posibilidades de que tu situación mejore y esas personas o ser que has extrañado regrese a tu vida.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, ten cuidado con un accidente o golpe pues estarán a la orden del día.

Te vas enterar de embarazo dentro de la familia, posiblemente alguna prima o familia podría resultar con su domingo siete. Un proyecto que tiene que ver con compra y venta te va venir perfecto a tu vida.

Si tienes pareja los celos se harán presentes debido a una persona de piel blanca. No llores por quien se fue, al contrario agradécele a la vida que te quitara personas falsas de ti.

Ya déjate de tonterías, las traiciones en tu vida se deben a tu mucha confianza porque te la han hecho una vez y sigues creyendo en esas personas.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, muchas oportunidades de mejoras laborales en próximas fechas, te va llegar un dinerito extra en los próximos días que te va servir de mucho.

Te sentirás mejor que nunca estos días, hay una persona del pasado que regresará a tu vida, te va mover mucho el tapete y posiblemente lo que no pudo darse hace tiempo ahora resulte, trata de no compararlo o compararla con tu ultima pareja pues podrías caer en errores que te van a llevar a que la relación no funcione.

Recuerda que tus metas son solo tuyas y nadie tiene derecho a opinar más que tu al menos que te estén dando pa el gasto. Vienen problemas gástricos y en los riñones, bájale al nivel de cafeína y refrescos porque te está jodiendo bien feo.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, recuerda que la felicidad o el amor de tu vida no llegar ya realizado, necesitas construirlo con la persona que esté dispuesta a trabajar contigo en eso.

Si buscas encontrarás, no andes dando atole con el dedo en las redes sociales, eres muy de prender la sopa y no comerla. Problemas con vecinos o vecinas alcahuetas.

Siempre fuerte y optimista a cada golpe que las personas te dan, esa es la clave pues te ha llevado a donde hoy estas ahora. Debes de ser más precavido con la información que sabes de otras personas.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, si ya una vez te fallaron y dañaron no te quejes, tu permitiste una segunda y tercera oportunidad.

El destino te pondrá en tu camino dos personas, te confundirás un friego y no sabrás cual persona elegir, arroja una moneda al aire y cuando esta vaya en el aire por tu mente pasará de qué lado quieres que caiga esa moneda, esa es la persona correcta.

Es probable que te llegue esa noticia que tanto haz anhelado y esperado. Aguas con un pago atrasado, podrías meterte en problemas legales. No esperes que te busquen, si te interesa ve tras eso que tanto amas, si te rechaza al menos tendrás la certeza de que lo intentaste.

DRV