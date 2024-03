Horóscopos de Nana Calistar HOY 7 de marzo: los 3 signos del zodiaco que mejorarán económicamente

La aclamada vidente Nana Calistar tiene para ti las más recientes predicciones en el mundo de la astrología, quien concentra sus esfuerzos para interpretar los movimientos en los planetas y las estrellas para este jueves 7 de marzo, en el que influirá en los signos zodiacales, quienes ansían conocer sus recomendaciones y poder iniciar con el pie derecho.

Los signos que mejoran en las finanzas

Las predicciones para estos horóscopos que tiene la astróloga, fueron tomadas en un momento crucial, por lo que deberás prestar atención en cómo podrán afectarte principalmente en el área de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, con el objetivo de alinear tus energías con el universo, especialmente en la parte espiritual y con el mundo que te rodea.

Se avecinan revelaciones que no tenías en cuenta Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, es enérgico en todas sus acciones, incluso a la hora de demostrar sus celos. Se muestra iracundo y peleador, pero cuando está realmente enamorado se amansa rápidamente y trata de hacer las paces.

El signo no que ve el dinero cuando se trata de consentir Foto: Especial

Cuida mucho lo que consumes en estos días pues podrías enfrentar una infección. Hay posibilidad de cambio de domicilio o de auto.

Tu sentido de humor a cambiado mucho, quien se quede contigo se sacará la lotería, ya que tienes el poder de hacer reír y consentir a quien tienes a tu lado sin importar lo económico, ten cuidado con hablar más de la cuenta con las personas equivocadas.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, un viaje comenzará a planearse en cualquier momento solo debes de cuidar tus gastos para que no te vaya afectar tu economía.

En el terreno de los dineros se ve una mejoría, pero necesitan invertir su capital en algo que les dé más y no gastárselo en tonterías o saliditas que no les dejan ningún provecho solo gordura y más deudas.

Algunos signos tendrán una mejoría en el área económica Foto: Especial

Sino hay perro que te ladre ,es porque no quieren, se avecinan personas a sus vidas que conocerán gracias a amistades, harán muy buena química y hay posibilidades de que nazca una bonita amistad para posteriormente convertirse en una relación.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, no es momento de hacer cambios tan radicales en los dineros o de lo contrario podrían venir pérdidas.

Hay días en los cuales no sabes ni para donde vas ni qué esperas de la vida, toma las cosas con calma y reflexiona sobre lo que quieres y deseas para tu vida y comienza a trabajar en ello que la vida es ahora.

No te detengas en ese sueño o meta que tienes y que nadie te quite las gana de crecer y ser alguien en la vida. Vienen cambios muy buenos en el amor pues en cualquier momento aparece una persona que podría ganarse tu corazón solo debes de ser muy inteligente para no volver a repetir los mismos patrones que antes ya habías cometido..

¿Cuál es el mes de cada signo zodiacal?

Aries: marzo-abril

Tauro: abril-mayo

Géminis: mayo-junio

Cáncer: junio-julio

Leo: julio-agosto

Virgo: agosto-septiembre

Libra: septiembre-octubre

Escorpio: octubre-noviembre

Sagitario: noviembre-diciembre

Capricornio: diciembre-enero

Acuario: enero-febrero

Piscis: febrero-marzo

