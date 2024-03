"La gente feliz no se enamora, ama", asegura la psicoterapeuta de Aislinn Derbez

Hablar de salud mental y emocional es cada vez más común, y eso sucede en el podcast "La magia del caos" de la actriz y empresaria mexicana Aislinn Derbez, quien mediante este espacio se ha sincerado acerca de varios temas. Uno de los que más controversia ha generado es el del amor porque ha confesado que tenía conductas dañinas incluso en su matrimonio con su exesposo, el actor estadounidense Mauricio Ochmann.

Para atenderse a nivel mental y emocional, la hija mayor de Eugenio Derbez acude con la doctora Nilda Chiaraviglio, quien es psicoterapeuta especialista en relaciones de pareja, sexología y diversidad sexual. Además de que es su psicoterapeuta de cabecera, también ha sido la invitada especial de "La magia del caos" , sobre todo porque la comunidad de la actriz agradece sus intervenciones.

La invitada especial de Aislinn Derbez fue la psicoterapeuta Nilda Chiaraviglio, con quien habló de temas amorosos. Foto: captura de video de YouTube.

Responsabilidad amorosa, según Aislinn Derbez y Nilda Chiaraviglio

Durante la charla, Aislinn Derbez y Nilda Chiaraviglio hablaron de ¿qué es mejor, estar soltera o en pareja? Por lo mismo, la psicoterapeuta expuso que lo primero es que las personas tengan claro que cada quien es responsable de lo que siente, quiere y necesita. Y esto quiere decir que no deben depositar sus anhelos, necesidades e incluso vidas en las manos de sus parejas.

La psicoterapeuta de la actriz, de 37 años de edad, expuso que un error es aceptar relaciones que dan "migajas de amor" porque esto sólo lleva a tener una vida miserable. Así que el primer paso para vivir una vida plena, ya sea en soltería o en pareja, es recordar que la felicidad está en las manos de cada persona.

"La gente feliz no se enamora, ama"

Con esto, la especialista en relaciones de pareja llegó a una conclusión "la gente feliz no se enamora, ama" porque el enamoramiento es un proceso que se vive cuando se está en cambio y crecimiento, mientras que amar es una decisión. "Las parejas no se buscan ni se encuentra, se construyen en el tiempo y con el tiempo", subrayó Nilda Chiaraviglio para puntualizar que el amor sí es una elección y tiene que ser mutuo porque de lo contrario la relación está destinada a fracasar porque no hay compatibilidad.

La experta explicó que es vital que las personas tengan presente que cada quien decide qué tipo de amor tiene. Para lograr esto, es necesario tener claridad en que "los resultados no se cambian, pero la conducta sí. Es ineficiente tratar de cambiar resultados; los resultados son la información más valiosa que tenemos para ir hacia adentro y ver qué conducta originó este resultado, porque acá sí tenemos el 100% de poder".