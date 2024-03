Eduardo Santamarina pone fin a los rumores, revela si se está divorciando o no de Mayrín Villanueva

El actor de telenovelas, Eduardo Santamarina concedió una entrevista en la que habló sobre su relación sentimental con la actriz, Mayrín Villanueva. Las declaraciones la brindó después de que trascendiera que no estaban pasando por su mejor momento e incluso se especuló que podrían separarse.

Desde hace unos años el reconocido actor y la protagonista de "Vecinos" han protagonizado uno de los romances más estables en la farándula, por lo que los recientes rumores no pasaron desapercibidos para nadie. Ante esta situación Eduardo Santamarina decidió romper el silencio.

La pareja habló al respecto. Foto: Especial

Eduardo Santamarina habla de su relación con Mayrín Villanueva

En entrevista para el "programa Hoy", Eduardo Santamarina, uno de los actores más famosos en México, habló de los rumores de su separación con Mayrín Villanueva. El protagonista de "Rubí" puso fin a los trascendidos con su peculiar sentido del humor.

Frente a las cámaras el actor de 55 años pidió a los medios de la farándula ya no divorciarlo de su esposa, Mayrín Villanueva. Confirmó que siguen juntos pues hace unos días celebraron su aniversario número 15. Señaló que debido a sus agendas no aparecen juntos siempre, pero eso no quiere decir que su relación pase por un mal momento.

"No nos divorcien, acabamos de cumplir 15 años de casados, festejamos en casa", contó.

Finalmente, Eduardo Santamarina dijo actualmente está viviendo un proceso con Mayrín Villanueva ya que sus hijos se han ido del hogar. Aseguró que es un proceso que no esperaban que llegara tan rápido. Confesó que sus hijos están estudiando en el extranjero.