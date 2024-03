Jamie Lee Curtis comparte imágenes con Lindsay Lohan y desatan especulaciones sobre una posible precuela de "Un Viernes de Locos"

Hay muchas películas que se han convertido en clásicos adolescentes y una de ellas es, sin duda alguna "Un viernes de locos" ("Freaky Friday"), cinta que unió a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en dos papeles que se han vuelto cada vez más icónicos con el paso de los años. Y aunque sonaba como algo imposible tener una secuela de esta amada película, una fotografía compartida por la actriz Jamie Lee podría ser la confirmación de este sueño generacional.

¿Ya se está filmando "Un viernes de locos 2"?

Fue a través de la cuenta de Instagram de la aclamada actriz Jamie Lee Curtis que todas estas especulaciones comenzaron, pues hace algunas horas compartió una fotografía en donde se encuentra abrazando tiernamente a Lindsay Lohan, quien interpretó a Anna Coleman, hija de la doctora Tess Coleman en la película "Un viernes de locos" estrenada en 2003. Aunque se ha sabido que ambas actrices siempre han tenido una buena relación, pero lo que realmente desató la emoción de las y los fans fue que en la descripción de la imagen se encuentra etiquetado a Disney mientras suena el tema "Take me Away", canción que musicalizó la película.

Las actrices causaron revuelo por su aparición juntas en redes sociales.

Fotografía: Instagram/@jamieleecurtis

Y es que en el vigésimo aniversario de la película, tanto Lindsay como Jamie insinuaron la posibilidad de un proyecto en desarrollo que continuaría la historia de Tess y Anna Coleman, mientras que el pasado 29 de marzo, "The Hollywood Reporter" reveló que Disney por fin había pactado con la directora estadounidense Nisha Ganatra, conocida por su trabajo reciente en la miniserie "Bienvenidos al Chippendale". Mientras tanto, tanto Lohan como Curtis están en negociaciones con la producción para definir los detalles de su participación.

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan apoyan el proyecto.

En marzo, durante la promoción de su película "Un deseo irlandés", Lindsay Lohan fue interrogada sobre las expectativas de "Un viernes de locos 2" y en una conversación con la revista "People", la actriz compartió que la película estaba "en proceso" y expresó su entusiasmo por trabajar nuevamente con Jamie Lee Curtis, señalando que estaban ansiosas por explorar nuevas dimensiones de la historia: "como nos comunicamos con frecuencia, creo que nos divertiremos mucho con esto", agregó la actriz de 37 años.

La actriz ha etiquetado a la directora Nisha Ganatra en su publicación.

Fotografía: Instagram/@jamieleecurtis

Por su parte, Jamie Lee Curtis afirmó en 2022 su disposición a retomar su icónico papel, dejando abierta la puerta a cualquier posibilidad creativa. Durante una aparición en "The View", bromeó al ofrecer ideas para la trama, como ver a Lindsay Lohan interpretando a una abuela atractiva y a ella misma lidiando con niños pequeños en la actualidad, expresando su deseo de explorar el papel de una madre contemporánea en la secuela.