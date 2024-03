Rocío Sánchez Azuara se adelanta a las vacaciones de Semana Santa con foto en traje de baño: "en la playita para celebrar"

Cada vez falta menos para la llegada de las vacaciones con motivo de Semana Santa y al tratarse de un momento del año en el que nos podemos relajar y viajar a cualquier destino tropical, no resulta sorpresa que no nos podamos sacar la temporada de la cabeza. Pero nosotros no somos los únicos, ya que las figuras del espectáculo también comparten estos mismos deseos; tal es el caso de Rocío Sánchez Azuara, quien acaba de presumir la playita.

Rocío Sánchez Azuara recuerda sus vacaciones en la playa con FOTO inédita

Para despedir al fin de semana y esperar con anhelo las próximas vacaciones, la querida conductora compartió una foto inédita de su último viaje a la playa, desde donde se lució como nunca al irradiar belleza en un recorrido en yate. Si bien la famosa de 60 años quería que el atardecer sobre el mar se robara el protagonismo, lo cierto es que ella y su lección de looks para playa de mujeres maduras, fue lo que cautivó.

Sigue leyendo:

La bonita playa mexicana que enamoró a Marta Fort y es perfecta para pasar Semana Santa

¿Qué debo ver en Acapulco en seis horas?

Así se lució la conductora. (Foto: IG @rocio_sazuara)

A través de su cuenta oficial de Instagram, Rocío Sánchez Azuara derrochó glamur al posar desde un yate con un bonito traje de baño de una sola pieza, una lección de moda que todas las mujeres maduras pueden imitar en sus próximas vacaciones y es que hay que recordar que el destino predilecto para la Semana Santa siempre es la playa. Asimismo, dejó en claro que ni en los momentos de relajación hay que perder de vista la elegancia y para ello añadió unos lentes de sol.

Cabe destacar que esta no es una foto actual, sino una inédita de su último viaje al mar y es por ello que demostró que al igual que muchas personas está ansiosa de la llegada de las próximas vacaciones. Sobre ello agregó un mensaje para también interactuar con sus fans.

Hace unos días también presumía esta toma. (Foto: IG @rocio_sazuara)

"Un #tb en la playita para celebrar que ya estamos cerca de las vacaciones de primavera ¿Qué planes tienen?", fue el mensaje que escribió en Instagram.

Aunque esta foto causó sensación entre los admiradores de Rocío Sánchez Azuara, lo cierto es que no es la única que ha compartido en los últimos días para demostrar que extraña "la playita". Y es que el fin de semana pasado también se dejó ver posando sobre una roca y al estilo de "La Sirenita".