Ricardo Casares: esta es la palabra que prohibieron VLA tras la hospitalización del conductor

Ricardo Casares tuvo que ser hospitalizado de emergencia el pasado lunes 26 de febrero debido a que previo a iniciar las transmisiones de “Venga la Alegría” sufrió presentó un intenso dolor en el pecho y en el brazo y aunque afortunadamente ya se encuentra en recuperación, sus compañeros de “Venga la Alegría” todavía no han superado este traumático episodio pues dejaron ver que prohibieron el uso de una palabra pues la consideran de mala suerte.

En “Venga la Alegría” han sido sumamente transparentes respecto a la situación de Ricardo Casares, quién incluso se ha comunicado con el programa para dejar ver que su recuperación va viento en popa y debido a ello sus compañeros se han mostrado más tranquilos y dispuesto a hablar del tema de forma abierta y fue gracias a ello que durante una entrevista con Omar Chaparro que se pudo ver que prohibieron el uso de una palabra.

¿Qué palabra está prohibida en “Venga la Alegría” tras la hospitalización de Ricardo Casares?

Durante la referida entrevista con Omar Chaparro, el actor fue cuestionado por los conductores de “Venga la Alegría” por la peor travesura que hizo en su infancia y para comenzar su relato el también cómico expresó: “Bueno, de chico una vez casi le ocasioné un infarto a mi mamá…” pero en ese momento el equipo de conductores lo interrumpió de forma abrupta.

“¡No, cállate, no digas eso Omar!”, expresó Kristal Silva, mientras que Patricio Borghetti le explicó que no podía decir la palabra “infarto” debido a que la consideraban de mala suerte por lo sucedido con Ricardo Casares, no obstante, aprovechó el momento para reiterar que su compañero ya se encuentra en recuperación.

Los conductores de VLA tienen prohibida la palabra "infarto" tras lo sucedido con Ricardo Casares. Foto: IG: vengalaalegria

“Es una palabra fúlmine en este programa, por ahora no se puede decir, pero está bien, ya está bien Rick, recuperándose” expresó Pato Borghetti, quien luego de todo este sobresalto le pidió a Omar Chaparro que siguiera con su anécdota, no obstante, el exconductor de “¡No Manches!” se mostró apenado por haber recordado lo ocurrido con Ricardo Casares.

Ricardo Casares reaparece en redes y manda alentador mensaje

Luego de haber sobrevivido a un infarto, Ricardo Casares retomó su actividad en redes sociales y para ello compartió un fragmento de una de las películas de Rocky, en la cual, se destaca el discurso motivacional de Mickey Goldmill, el entrenador del icónico personaje de Sylvester Stallone, además, escribió un breve texto en el que dejó ver que se encuentra entusiasmado por “volver al ring” lo antes posible.

Así regresó Ricardo Casares a las redes sociales tras haber sufrido un infarto. Foto: IG: ricardocasares

“A todos mis amigos y familia que me han enseñado a salir adelante, a toda la gente que con sus mensajes y amor me decían que me levantara, estoy de pie y el próximo round va por todos ustedes. Muchísimas gracias, los quiero” fue el texto con el que Ricardo Casares regresó a las redes sociales.