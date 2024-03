Gustavo Adolfo Infante despide a colaborar durante programa en vivo: "no tengo interés en él"

Gustavo Adolfo Infante volvió a ser el centro de la polémica debido a que recientemente despidió a uno de sus colaboradores durante su programa en vivo. Se trató del doctor Alexis Lodigiani, quien era muy cercano al periodista de espectáculos, por lo que tenía una sección en su programa de YouTube.

Además de trabajar en programas de Imagen Televisión, el presentador también tiene un canal en la plataforma de videos, en donde habla del mundo de la farándula y tiene distintas entrevistas, así como secciones con colaboradores. Uno de ellos era Lodigiani, el cual desde hace un par de años daba consejos de salud y de alimentación.

¿Por qué Gustavo Adolfo Infante corrió a su colaborador Alexis Lodigiani?

Durante uno de sus más recientes emisiones, Gustavo Adolfo Infante anunció que nuevamente su colaborador Alexis Lodigiani había faltado a su sección, esta vez porque era su cumpleaños. El conductor de espectáculos explicó que desde hace tres semanas no se había presentado para dar su sección en su canal.

"El doctor Alexis Lodigiani hoy tenía qué venir y tiene tres semanas que no viene porque está ocupado, hoy le hablamos y dijo ‘no pues no voy a ir porque es mi cumpleaños’ y la semana pasada porque tenía una conferencia, la anterior no me acuerdo por qué y la otra tampoco iba a poder venir”, dio a conocer los motivos de las faltas de su colaborador.

Gustavo Adolfo Infante despide a su colaborador Alexis Lodigiani

Ante esta situación, el titular del programa "De Primera mano", tomó la decisión de despedirlo frente la audiencia, que estaba viendo el programa en vivo. Infante indicó que, aunque le tiene aprecio y estima al doctor, él no quiere trabajar con una persona que no respeta a su público, por lo que ya no dará más consejos de salud.

El doctor Alexis Lodigiani tenía dos años colaborando en el canal de Gustavo Adolfo Infante. IG @prohabito

“Entonces digo, pues si alguien como el doctor Lodigiani, al cual quiero mucho, no tiene interés por ustedes el público, yo tampoco tengo interés en él”, destacó Gustavo Adolfo Infante al anunciar su decisión de terminar su relación laboral con el doctor.