Ana Brenda Contreras tiene una intrépida luna de miel por África: VIDEO

A más de un mes de casarse, Ana Brenda Contreras y su esposo Zacarías Melhem, por fin se fueron de luna de miel, y el destino sorprendió a sus fanáticos, pues la pareja decidió hacer un Safari en África. La propia actriz está compartiendo en sus redes sociales fotos y videos de lo que ha sido el viaje, dejando a todos sus seguidores impresionados con lo intrépida que es.

En su cuenta de Instagram, la actriz de telenovelas dejó ver que a diferencia de otras parejas de recién casados que prefieren las playas o las grandes ciudades, ellos optaron por observar la naturaleza. La artista, de 37 años, presumió en su plataforma que ha visitados países como Zimbabwe, en donde ha podido ver de cerca animales en su hábitat natural.

Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem se fueron a África IG @anabreco

Ana Brenda Contreras presume su luna de miel en África

Tanto en sus historias como en sus publicaciones de la red social de Meta, Ana Brenda ha compartido algunos momentos en la sabana. Hace un par de días, la actriz compartió un pequeño clip en donde recopiló grabaciones del Safari que hizo junto a su esposo, en el cual pudo ver desde monos y elefantes, hasta leopardos y leones.

"I am what I am because of who we all are" (Soy lo que soy por lo que somos todos), escribió Contreras en su publicación, la cual también acompañó con la palabra "Ubuntu", que es un concepto y filosofía sudafricana de "cuidar al otro", tomando como base la creencia de que el vínculo entre los seres humanos pude ayudar a enfrentar adversidades juntos.

Ana Brenda Conteras vio algunos animales en el Safari IG @anabreco

Asimismo, compartió una foto en Mosi-oa-Tunya, también conocidas como las Cataratas Victoria. En la imagen aparecen Ana Brenda y Zacarías sonriéndose a la cámara, mientras son mojados por el rocío de las cascadas que eran grandes y caían con fuerza hacía el río.

¿Quién es Zacarías Melhem, esposo de Ana Brenda Contreras?

Zacarías Melhem es un empresario dueño de una agencia de viajes. En 2020, comenzó una relación con la protagonista de telenovelas y no fue hasta este año que llegaron al altar en una lujosa boda en una hacienda en Hidalgo. Antes de conocer a la artista, tuvo un matrimonio previo con Mirta López, del cual nacieron dos hijos, sin embargo, su esposa falleció en 2018 debido a un infarto cerebral.