VIDEO: difunden el momento exacto en el que Kimberly "La Más Preciosa" se cae durante carnaval

Aunque la polémica ha sido parte de Kimberly “La Más Preciosa”, su sentido del humor sigue conquistando al público y así lo demostró con el reciente incidente que sufrió durante un carnaval en Veracruz. Y es que la influencer perdió el equilibrio y cayó por las escaleras del carro alegórico y el momento exacto en el que sucedió fue difundido en redes sociales.

Kimberly Irene sufre aparatosa caída

Jawy Méndez y Kimberly Irene fueron los encargados de amenizar uno de los carros alegóricos durante un carnaval celebrado el pasado fin de semana en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. Mientras el modelo optó por un look casual y relajado, la influencer lució un body azul con lentejuelas que iban a juego con sus zapatillas de plataforma que más tarde la harían perder el equilibrio.

En el clip, difundido por el usuario “La Tía Sandra” en X, se observa el instante en el que “La Más Preciosa” baila en las escaleras y realiza un paso por el que no pudo sostenerse del todo provocando que cayera. La youtuber fue auxiliada por personal del carnaval antes de que pudiera caer por las escaleras, aunque esto no evitó las burlas de Jawy Méndez.

Ayuda a Kimberly “La Más Preciosa”

Una vez que logró ponerse de pie, un sujeto que era parte del staff se acercó a ella para acomodar su zapatilla ya que por la fuerza al momento de sostenerse en la escalera sufrió un contratiempo. Al asegurarse que estaba bien, las burlas no se hicieron esperar y Kimberly Irene también tomo con humor lo ocurrido.

Kimberly "La Más Preciosa" sufre aparatosa caída durante carnaval en Veracruz. Foto: IG @kimberly_lamaspreciosa

“Es que también tú, mija, ya bájale a la tragadera”, “Dando cátedra de la patada bicicleta a Adame”, “Sigue cenando tu pozole”, “Excelente actitud, pero sí estuvo muy pegriloso”, “Del cuerpo de otra persona no se habla”, “La pancita de embarazada ya no le permite hacer esos movimientos”, “Como tortuguita de espalda” y “Kim, pase lo que pase no cambies tu buen humor”, fueron algunos de los comentarios.