Kimberly "La Más Preciosa" se sincera, revela que ha perdido trabajo por las peleas con su esposo

Aunque las integrantes de “Las Perdidas” se han ganado el cariño del público con su sentido del humor esto no las ha salvado de ser blanco de controversia, algo que ahora estaría afectando su carrera. Así lo reveló Kimberly “La Más Preciosa”, quien detalló que ha perdido proyectos de trabajo debido a los constates conflictos con su esposo, Óscar Barajas, que ha exhibido durante algunas transmisiones en vivo a través de sus redes sociales.

Kimberly “La Más Preciosa” pierde proyectos

Durante una de sus recientes transmisiones, Kimberly Irene señaló que ya no hablará tanto de su matrimonio con Óscar Barajas y de los problemas que tienen en su relación ya que esto ha logrado afectar su carrera. Su mánager, Joel, fue quien le hizo saber que algunos empresarios se han negado a contratarla debido a los conflictos matrimoniales que ha hecho públicos.

Kimberly Irene revela que ha perdido trabajo por las peleas con su esposo. Foto: IG @kimberly_lamaspreciosa

“Creo que ya es momento de que mi vida y mis problemas los reserve un poco. Aunque de vez en cuando se me escape uno que otro, creo que es hora de guardármelos y no hacérselos públicos porque hay mucha gente que hasta aplaude (…) Joel me dijo que dejara mis problemas personales a un lado, también por eso no nos dan trabajo a mí y a Paola, por lo que hemos pasado”, dijo la influencer.

Problemas de Kimberly Irene con su esposo

En enero pasado la influencer y modelo hizo pública una de las fuertes peleas que tuvo con su esposo, a quien señaló de consumir sustancias ilícitas y violentarla durante sus vacaciones en Mérida, Yucatán. Días después anunció que le había regresado el anillo de matrimonio a Barajas poniendo fin a su relación tan sólo unas semanas después de haber llegado al altar.

Pese al fuerte conflicto que protagonizaron, Kimberly Irene dio a conocer que había perdonado a su esposo y que retomarían su relación. La creadora de contenido ha defendido en más de una ocasión su relación, incluso de aquellos que la señalan de mantenerlo: “Considero que toda esta relación se arregla de manera personal. Se ha hecho público todo eso porque soy de redes. Me gusta que la gente me conozca un poco más de mi vida y por eso salimos peleando, pero no pasa nada, aquí seguimos felices y contentos”.