VIDEO: Laura Bozzo le declara su amor al chef Herrera: “Me parece sexy” | MasterChef Celebrity

A tan sólo unos días de que inició la competencia en “MasterChef Celebrity” la polémica ha sido el ingrediente principal en los platillos de Laura Bozzo, pues además del conflicto con sus compañeros la conductora mostró por primera vez su faceta enamorada. Y es que en plena presentación de su platillo le declaró su amor al chef Herrera, quien no pudo evitar sonrojarse y expresar incomodidad ante las palabras de la presentadora peruana.

Laura Bozzo le declara su amor al chef Herrera

La conductora, de 72 años de edad, formó equipo con la cantante Litzy y la actriz Itatí Cantoral en el reto que les otorgaría su lugar en el balcón y, como resultado, una semana más en el reality show. Su talento culinario resultó positivo, pues su platillo logró conquistar el paladar de los chefs y se convirtió en el ganador, aunque esto no las salvó de la incomodidad ya que Laura Bozzo le declaró su amor al chef Herrera.

“Qué tan guapo que es usted, me gusta, ¿si le bailamos un baile sensual? Lo hicimos con amor, yo se lo hice con mucho amor. Yo sí lo quiero, me parece sexy”, dijo Laura Bozzo al llenar de halagos al chef Herrera a quien le dedicó el platillo que preparó con sus compañeras, algo ante lo que no pudo mostrar su incomodidad y sonrojarse.

Polémicas de Laura Bozzo

Esta no es la única polémica de Laura Bozzo en el arranque del programa, pues en el primer capítulo su equipo perdió uno de los retos y, fiel a su estilo, arremetió contra los ganadores. En la competencia, también amenazó con quemar la comida de su propio equipo sólo porque fue elegida al final.

Chef Herrera se sonroja por los halagos de Laura Bozzo. Foto: Captura de pantalla X @MasterChefMx

“Ahora yo voy a hacer la vida imposible de quien me toque. Yo era de su grupo, le cociné y todo (…) Esto ya es una falta de respeto a un talento como el mío, falta de respeto, es lo que es. Ahora van a saber lo que es contra cocinar porque ya no soy parte del equipo, soy la que resta, la última porque a pesar de haber estado con Natalia entre los cinco me despreció de la peor manera y ahora va a saber quién soy yo. ¡Vamos! Que les voy a quemar todo lo que cocino”, dijo.