Horóscopos Nana Calistar: los signos zodiacales que se llenarán de lujos y dinero HOY 23 de marzo

Las predicciones de Nana Calistar para el destino de este sábado 23 de marzo, son una luz de esperanza en el mar de inseguridades que se atraviesan en este camino astral, el cual, sus seguidores están al filo de la butaca para poder iniciar este día con el pie derecho y con ello ofrecer a sus consentidos, los signos zodiacales un día más para sobrevivir en la jungla del asfalto.

Con todas las predicciones que tiene preparadas, la vidente tiene para ti varias recomendaciones que deberás seguir cada horóscopo, quien revelará su destino en el área de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, en el que muchos deberán tomar una decisión con sabiduría sobre todo lo que está pasando en su día a día, especialmente en el ámbito espiritual

Algunos signos sentirán nostalgia por la llegada de la primavera Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, vienen días de muchos cambios en los cuales debes aprender de cada una de tus caídas.

Hay amores de tu pasado que te dolieron demasiado y que no has logrado soltar, cuando lo hagas aprenderás lo que es el verdadero sentido de la felicidad. Para mejorar el ambiente en casa usa incienso de canela y enciende una vela roja, atraerás el amor.

Te enteras de chisme que anda rondando en tu familia. Una amistad te buscará para pedirte un consejo; si no sabes que recomendarle no le digas nada, ya que los errores que cometa serán tu culpa.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, deja de culparte de errores que no cometiste o no son tuyos. Aprende a creer más en ti y en tus metas y sueños. Relación de amistad se encuentra en la cuerda floja.

Deja de tonterías en cuestiones que no te benefician y centra más tu tiempo en cuestiones que mejoren tu economía, tu estado de ánimo y cuestiones sentimentales, grandes pruebas se aproximan, pero sabrás salir delante de la mejor manera.

Échale muchas ganas a tu trabajo, ya que se están por consolidar grandes sueños en tu vida, tu carácter ha mejorado mucho y poco a poco irás dejando en el pasado a esas personas que te dañan tu existencia y tu vida.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, si piensas hacer movimientos en tu economía, trabajo o sentimientos, hazlo estas en el mejor momento para consolidar sueños y planes.

El amor ha de regresar a tu vida más puro e intenso que nunca, si las cosas antes no funcionaron entras en una etapa en la cual la vida y el destino te pagarán lo que te debían, te esperan muchos bellos momentos debido a cierta persona que retorna.

Ten cuidado de hoy en adelante con el terreno que pisas, podrías cometer grandes errores que te costarían mucho reparar, la vida ha sido complicada contigo y debido a eso te has vuelto un ser algo insensible e inexpresivo, te cuesta mucho mostrar amor cuando por dentro deseas tanto a esa persona de tus sueños.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no te permitas caer por nadie y ve tras tus metas y sueños, reemplaza a quien no te busca, y deja de llorarle o de mendigar amor a quien solo te da dolores de cabeza, preocupaciones y mortificaciones.

Podrías sentir rencor por alguna persona que te rodea al ver sus actitudes que ha tenido contigo. Ya no mendigues cariño ni amor por nadie, date tu lugar y tu taco que lo mereces y lo vales.

Es probable que en próximas fechas recibas noticias de persona que ya no está contigo, ni te alarmes ni te hagas ideas tontas en tu cabeza, no hay planes de retornos amorosos, solo de cierre de ciclos.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tu familia constituirá pieza clave de hoy en adelante, pero necesitas dedicarle más tiempo.

Un proyecto que tenías pensado se cancelará debido a cuestiones económicas y desacuerdos de personas que te tienen mucha envidia. No te amargues por nadie y aprende a soltar, dejar ir y perdonar.

Una veladora roja con canela te ayudará abrir puertas en cuestiones del amor y mejorar tu relación en caso de que exista algún problema o disgusto. Tienes muchas posibilidades de crecer en muchos ámbitos en las próximas fechas.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, recuerda que tu sexto sentido te avisará de una persona que quiere hacerte daño o sobrepasarse contigo.

Amores nuevos llegarán, pero para eso disfruta tu soltería en caso de tenerla, no te quedes con ganas de nada y que te valgan comentarios negativos de las demás personas que no te dan para el gasto.

Como enemigo o enemiga esperas el momento para tirar el golpe y quien te la hace te la paga. Excelentes fechas para meditar tu vida y ver si lo que has hecho ha sido suficiente para lograr tus metas y tus objetivos.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, ten cuidado con dos personas, amigos de tu pareja, ya que lo o la están sonsacando para que haga cosas que no quiere.

Es momento que reflexiones sobre a dónde vas en tu vida, porque no sabe ni lo que quieres. En caso de no tener pareja no te pongas triste ni melancólico que te anda rondando una persona del signo de fuego, hay posibilidades de encuentro sexual con una amistad, aguas porque puedes salir lastimado o lastimada.

Ten cuidado donde dejas las cosas, ya que se aproximan pérdidas de objetos y dinero, recuerda que a veces eres muy descuidado o descuidada y te confías mucho por eso pasan esas situaciones.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, iniciarás un periodo en el cual debes analizar muy bien tu situación amorosa, decide si es lo que quieres para tu vida o no, trata de poner todo en una balanza y tomar la mejor de las decisiones.

No comentes esos planes que tienes, recuerda que la gente es muy envidiosa y te expones a que te ceben bien gacho el asunto que traes en mente.

Si ya tienes una relación ten mucho cuidado con las amistades de tu pareja, ya que a ciertas personas les caes de la fregada y andan ladrando pestes de ti buscando que discutas con tu pareja y entorpecer tu relación.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, es necesario que descanses más tiempo y no inviertas tanta energía en cosas que no te dejan nada de provecho.

Aprende a ser más sincero o sincera y expresar tus sentimientos, sean cuales sean, no permitas que otras personas sean quien expresen de forma equivocada lo que tú estás sintiendo.

Vienen muchos cambios para bien, ya que si tienes una relación terminará de consolidarse y encontrar su mejor punto. Aguas con los chismes, por el hecho de que serás parte de ellos si sigues comentando asuntos que no son de tu incumbencia, recuerda que las personas son muy perras y con tal de dañarte y meterte en problemas son muy de ir a contar eso que tú de tonto les confías.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, trata de llevar la fiesta en paz con quienes te rodean y con tus enemigos, ya que podrías meterte en graves problemas difíciles de resolver.

Aguas con las envidias, porque estarán a la orden del día, tu tenacidad para ir por las cosas despierta cierta molestia en las demás personas, que te valga, tú sigue tu camino, recuerda que eres una persona muy envidiada por quienes te rodean.

Saldrás de un problema que te ha afectado en estas últimas semanas, ya no te preocupes tanto por lo que tiene solución. Necesitas ser más de la tiznada con quien quiera dañar tu entorno y más amoroso o amorosa con quien siempre ha estado ahí sin condición alguna.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, a veces tu ingenuidad te hace confiar mucho en las personas y por esa razón sales bien decepcionado o decepcionada y lastimada, no caigas en esos juegos y no confíes ni en tu sombra.

Posibilidades de salir de fiesta o reunión a finales de semana, tendrás noticias mediante un mensaje de texto o llamada de una persona que te gusta, pero te daba temor hablarle, trata de no ser tan afectuoso o solo lograrás fastidiarlo o fastidiarla.

No esperes ya nada de quien se fue y no te atontes en esperar que regrese y todo siga como antes, aprende a valorarte y darte tu lugar. Posibilidades de salir de fiesta con amistades o familiares.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no permitas que te jueguen el dedo en el hocico, recuerda que requieres de una persona de tiempo completo en tu vida que te valore y te enseñe el verdadero sentido de una relación y no a alguien que solo te pueda ofrecer pedazos de su tiempo.

No te atontes y no hagas promesas que no vas a cumplir ni cierres las puertas del amor, ya que si estás soltero o soltera en estos días empezarás a desarrollar un sentimiento por una persona que acabas de conocer o estás por conocer, recuerda que si no es lo que buscas o esperas, no ilusiones ni des falsas esperanzas.

Ten muy presente cuáles son tus metas en la vida, porque no estás trabajando para cumplirlas, no intentes lograr llegar a ella de un solo paso, necesitas ir poco a poco tras eso que buscas y quieres

DRV