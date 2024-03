Radwimps: Del anime al rock japonés a lo largo de 20 años de carrera

Radwimps regresó a México con su tour “The Way You Yawn, And the Outcry of Peace“ con el que ofrecieron dos fechas en CDMX y Monterrey. El pasado 15 de marzo la banda japonesa se presentó con un amplio repertorio musical que emocionó a fans de todas las edades.

En entrevista para El Heraldo de México, Radwimps confesó que consideran que los fans mexicanos "están lodos, pero de una buena manera", pues aseguran que corean sus canciones en japonés a lo largo del concierto. A diferencia de otros eventos de artistas asiáticos, los seguidores de la banda fueron de todas las edades y estilos.

La banda japonesa que trabajó en la película de Suzume también explicó que trabajar en la banda sonora de esta película que fue nominada al Globo de Oro fue todo un honor, por lo que no dudó en deleitar a sus fans con una serie de canciones de anime que demuestran que el j-rock es cultura y música como cualquiera.

Radwimps conquista México con su j-rock

El grupo japonés Radwimps tuvo dos fechas en CDMX y Monterrey que fueron un total éxito, pues hicieron un recorrido por sus mayores éxitos. A lo largo de la noche, los asistentes coreanos y bailaron sus canciones de rock, incluso iban connacionales que radican en nuestro país a apoyarlos.

Entre las canciones que más emocionaron al público fueron los temas nipones de animes como Your Name y Suzume, pues a nivel mundial tuvieron una gran popularidad tras viralizarse en las plataformas musicales. Radwimps es una de las bandas que ha ganado público gracias a sus trabajos en este fenómeno.

El grupo aseguró que volvería a México, pero por el momento desconoce si será pronto, también deleitaron al público con una versión rock del "Cielito lindo" como una sorpresa para sus fans, pues cantaron en español y animaron a su audiencia.