Fabiola Yazmín Ortega: revelan FOTOS del bebé de la exintegrante de "Bely y Beto" que falleció dando a luz

El mundo del espectáculo se vistió de luto el pasado 1 de febrero, día en el que se dio a conocer que Fabiola Yazmín Ortega, quien dio voz a uno de los personajes de "Bely y Beto", falleció mientras se encontraba dando a luz y tras y un par de complicaciones médicas relacionadas a su embarazo entre las que destacan preeclampsia y Síndrome HELLP.

Desde entonces su nombre no ha dejado de ser tendencia por quienes la recuerdan con cariño y además lamentan su trágica muerte, y es que dejó a su bebé y a su esposo, Édgar Palacios, solos. Fue así que ahora el viudo de la querida actriz apareció frente a las cámaras para revelar las primeras fotos de su bebé, así como a compartir más detalles de este sensible fallecimiento que conmocionó al mundo del espectáculo.

Así luce el bebé de la exintegrante de "Bely y Beto". (Foto: Hoy)

Esposo de Fabiola Yazmín Ortega revela cómo fueron sus últimos momentos junto a ella

En entrevista para el programa "Hoy", el esposo de Fabiola Yazmín Ortega dijo que se despidió "con un beso en la frente" hasta que salió el doctor y entonces pudo conocer a su bebé; sin embargo, la buena noticia pronto se transformó en tragedia por las múltiples complicaciones médicas en la salud de la actriz.

"Me dijo (el doctor) que a Fabiola se le había complicado todo y que iba a pasar a cuidados intensivos. Que había tenido daños en su hígado, me hubiera gustado que ella cargara al bebé", dijo Édgar Palacios.

"Nos tardamos, pero te vamos a dar un hermanito", fueron las palabras con las que la exintegrante de "Bely y Beto" le dio la noticia a su hijo. (Foto: Hoy)

Durante la transmisión del matutino también se compartió un video en el meses atrás Fabiola Yazmín le daba la noticia a su hijo mayor, Adrián, de que tendría un hermanito, algo que le causó lagrimas de emoción. Por otro lado, la experta en tanatología invitada en "Hoy", Gaby Pérez, dio sus comentarios luego de haber conocido a la familia de la actriz.

Revelas las primeras FOTOS del bebé de Fabiola Yazmín

En otor segmento de la entrevista, se compartieron las primeras fotos de Aldo Fabricio, nombre que recibió en honor a su mamá, quien el pasado 1 de marzo cumplió un mes de fallecida. En las tomas se ve el rostro del recién nacido con con cobijitas azules, así como siendo sostenido por sus seres queridos.

Los dos hijos de Fabiola Jazmín.(Foto: Hoy)

Para finalizar la sección del matutino de Televisa, se compartió un video en el que el hermano mayor de Aldo Fabricio, compartió un mensaje a su fallecida madre para darle el último adiós y pedirle un último favor.

"Le diría que nunca me suelte, que siempre me tenga de la mano en todos los proyectos, que todo va a ser pensando en ella, voy a hacer el mayor esfuerzo de mi parte, que así como a mí no me faltó nada, a mi hermano tampoco le faltará nada y que se sienta orgullosa. Fue la mejor mamá del mundo; yo voy a hacer todo para triunfar y no dejar nada a medias, como me dijo", confesó Adrián.