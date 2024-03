 DJ Iñigo Vontier ve Tulum como un lugar de fiesta internacional

Tras la cuarentena de la pandemia de Covid-19, la música electrónica creció con mayor fuerza y ahora se encuentra en su mejor momento, así lo ve el DJ Iñigo Vontier, quien como ejemplo pone la fuerte presencia de festivales en Tulum.

“Hay un boom de eventos en Tulum como nunca se había visto. Todo enero está lleno de fiestas que antes no se hacían en México y son de pura música electrónica y ahorita es el lugar más hot a nivel internacional y eso hace que la escena crezca para bien”, contó Iñigo.

Esto hace que más jóvenes no sólo escuchen este género, sino que también empiecen a surgir más productores, lo que mejora las fiestas que se hacen y sobre todo las producciones.

Otro ejemplo de este crecimiento, es el lanzamiento del EP “CORE VA: Tulum 24”, fabricado por el sello discográfico CORE Records, una división musical dentro de Tomorrowland, fundada en mayo de 2023 y colaborando con Virgin Music/Universal Music Group.

El material está compuesto por seis pistas con destacados artistas de la escena, como Sinego, Vontier, Suricata, Thomass Jackson, AAAA, José Noventa y el propio Iñigo.

“Me preguntaron si quería ser parte de este compilado y me contaron quienes iban a estar en el material, entonces me di cuenta que sí estaban invitando artistas que ya tienen una gran trayectoria en México y me gustó el concepto. Entonces les mandé unos tracks nuevos que tenía y ellos escogieron el que más les gustó”, detalló.

Al ser cuestionado si habrá un segundo volumen de este trabajo, señaló que no, porque este formato lo están repitiendo en todos los países donde realizan el festival, los próximos son Brasil y Colombia.

Iñigo Vontier también presentó su house y techno que lo caracteriza en el Festival EDC, el cual se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.