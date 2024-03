Este fin de semana la Ciudad de México vivirá una edición más del festival de música con el Vive Latino 2024 en donde se presentarán en escenario tras años de ausencia Belanova, pero también otros grandes del momento como Santa Fe Klan, Panteón Rococó, Babasónicos, Junior H, Sabino o Silvana Estrada, solo por mencionar algunos. Pero si no irás físicamente al Autódromo Hermanos Rodríguez, aquí te contamos cómo puedes disfrutar de cada uno de los shows sin salir de casa.

Pues para esta nueva edición del Vive Latino se realizará una transmisión en vivo que no te debes perder y con la que podrás disfrutar de tus bandas favoritas desde la comodidad de tu hogar, aunque eso sí, necesitarás una suscripción a una de las plataformas de streaming más importantes a nivel mundial. A diferencia de otros años, los distintos escenarios no serán transmitidos de forma gratuita por YouTube, pues este 2024 se realizó una alianza con Amazon.

¿A qué artistas no te quieres perder? (Foto: @vivelatino)

¿Dónde ver el Vive Latino EN VIVO?

La entrega 24 del Festival Iberoamericano de cultura musical se realizará el fin de semana del 16 y 17 de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sin embargo, quienes prefirieron no ir al evento o simplemente no alcanzaron boletos, también podrán disfrutarlo desde casa y todo gracias a la transmisión oficial del Vive Latino. Y si no te la quieres perder, aquí te compartimos todos los detalles.

Este año los distintos escenarios del festival se transmitirán vía streaming gracias a una colaboración entre el VL y Amazon, por lo que tienes dos opciones para ver a tus bandas y artistas favoritos desde tu casa, y sea para ver a unos cuantos, a todos los que participarán, así como solo o en compañía. Las plataformas donde puedes ver la transmisión en vivo de los conciertos de este fin de semana son:

Amazon Prime

Twitch

¿Cómo ver GRATIS la transmisión en vivo del Vive Latino 2024?

Como sabrás para disfrutar del contenido de Amazon Prime necesitas una suscripción y una cuenta con la que podrás ver desde este evento musical hasta películas y series de forma ilimitada, pero esto tiene un costo. Afortunadamente, esta nueva alianza tiene una ventaja y es que quienes no tienen suscripción y no quieren pagar una, pueden ver el Vive Latino sin pagar ni un sólo peso.

Esto gracias a la transmisión gratis que se realizará desde Twitch, que también pertenece a Amazon, pero esta forma de straming se puede ver sin tener una cuenta activa y de forma gratuita. Lo único que tienes que hacer es abrir la plataforma y buscar el canal oficial de AmazonMusicEnVivo, desde donde podrás ver gratis, pero con publicidad, a Bad Religion, Bratty, Billy Idol, El Columpio Asesino, The Warning o Future Islands.