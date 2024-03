Los signos del zodiaco que mejorarán económicamente HOY 16 de marzo, según Nana Calistar

Las predicciones de Nana Calistar para este sábado 16 de marzo, revelan un destino prometedor para todos los signos zodiacales. Este día está cargado de energías positivas y llegarán personas con vibras negativas que te estarán amargando la existencia a lo largo del día por lo que no deberás caer en ciertas provocaciones.

Con el conocimiento en astrología, la vidente más famosa de las redes sociales ofrece recomendaciones diarias que impactan en el ámbito familiar, amor, de salud, trabajo y dinero. Según los horóscopos de esta fecha, la suerte acompaña a aquellos que siguen las sugerencias de Nana Calistar, brindando armonía en todos los aspectos de la vida."

Se avecinan revelaciones económicas que no tenías en cuenta Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, te vienen muchas mejoras laborales y cambios importantes en tu vida que te beneficiarán mucho.

Un viaje y un mejor puesto de trabajo va ser la llave exacta para mejorar tus ingresos. Algunas ocasiones se te complica mucho pedir perdón pero es parte de tu esencia, solo recuerda que haciéndolo será la única manera en que conseguirás y lograrás encontrar paz dentro de ti.

Hay una persona que te trae en las nubes, sin embargo ella no hace nada por acercarse a ti o darte señales de su interés hacia ti. Ten cuidado con ir más allá cuando no hay interés de su parte.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, muchas posibilidades de viaje o de cambio de domicilio. Estas en una etapa donde te encentrarás a ti mismo y entenderás cuestiones que antes se te dificultaba creer.

No te dejes llevar por chismes o apariencias, cree en lo que tu corazón te dicte y no en lo que otras personas te digan mediante chismes.

Algunas ocasiones te desesperan el que no marche todo bien en tu vida, dale una vuelta a tu pasado y comprenderás muchas cosas de tu presente.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, cambios en la economía muy benéficos, siempre constante en tus sueños y metas, siempre fiel a tus ideales pero algunas veces le entras a la flojera y por esa ocasión no logras avanzar.

Te llegará un amor en próximas fechas o ya llegó en caso de estar soltero o soltera no será un amor definitivo en tu vida pero si aprenderás a valorar grandes cosas pues te dará grandes lecciones que te ayudarán a madurar y ser el tipo de persona que eres.

No tengas miedo de ir tras lo que quieres, la vida te va llenar de nuevas oportunidades en muchos ámbitos sin embargo está el ti el aprovecharlas o dejarlas ir.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, cuida más lo que comes pues podrías enfermarte y sobre todo estar subiendo de peso, algunas ocasiones te crees de chismes y por esa ocasión no avanzas en metas y sueños por estar tirando piedras a quien no debería importarte.

Hay momentos en que desearías no seguir tu camino, no dejes que otras personas importen más que tu o tu familia se sangre, aprende a valorarte y saber que quien de verdad te quiera deberá de pagar tu precio.

Llegarán momentos de incertidumbre muy perros que deberás evitar, no te hagas ideas tontas en la cabeza, estas en una etapa en la cual sino te pones las pilas vas a perder muchas cosas.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, hay días en que quisieras regresar al pasado para volver a vivir eso que en algún momento te hizo feliz; sin embargo, al paso de los días entenderás que fue la mejor decisión, ten presente que lo que es para ti aunque te quites te ha de llegar.

Deja de creer que todos piensan igual que tú y aprende a respetar las ideas de los demás, recuerda que no todos han tenido las mismas oportunidades que tú.

Probabilidad de iniciar curso o entrar estudiar algo, te va beneficiar mucho en un mediano plazo. Si tienes pareja se solucionan problemas gracias a la intervención de una amistad.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, es probable que en estos días te enteres de una noticia que te pondrá los pelos de punta pues se te caerá del altar una persona que pensabas que no rompía ni un plato.

La vida te llenará de nuevas oportunidades en muchos ámbitos sobre todo en la economía y en el área de los amores.

Hay posibilidad de cambios laborales y de asistir a convivencia o fiesta en próximas fechas.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, si tienes una relación es posible que cierto chisme llegue a tu pareja y te reclame, pon las cartas sobre la mesa, recuerda que es mejor una verdad dolorosa, que una mentira que tarde o temprano podría separarlos definitivamente.

Cambios en trabajo que tienen que ver con horarios o días de descanso. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes.

Habrá personas que te pondrán trabas y obstáculos para que no logres tus metas ni tus objetivos, no hagas caso y sigue con tu vida, tu principal problema es que te detienes arrojar piedras a quienes quieren molestar la existencia.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, vienen cambios importantes en cuestión del carácter pues vas a madurar y ya no tan fácil te verán la cara de tonto.

Vienen dos amores muy fuertes que te van a mover mucho el piso inclusive podría metete en problemas. Amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo.

Un chisme de expareja llegará a tu vida. No permitas que se pasen de mamilas contigo recuerda que en eso tienes un doctorado y cuando ellos van por la leche tú ya vienes con el queso.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, la vida te pondrá en el camino correcto solo escucha más a tu corazón. No aflojes sin haber un compromiso de por medio.

No te confundas en tus sentimientos, pon mucha atención a lo que pasa por tu corazón pues podrías cometer un error al fijarte en quien no te ha dado motivos para que lo hagas.

Si sientes que tu pareja se comienza a alejar, trata de platicar con ella, quizás sea el momento de poner las cartas sobre la mesa, se han guardado secretos que a la larga podrían mermar la relación.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no te deprimas si algo no sale como esperas, dale tiempo a al tiempo para que las cosas se den, recuerda que todo es un proceso.

No te quejes si llegan a ocurrir cosas negativas en estos días pues, aunque pareciera que no te dejarán algo de provecho que verás en pocos días.

Un viaje se materializa y la posibilidad de encamarte con amistad. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente tonta que solo quiere fregar tu existencia y arruinar tus planes, varios amores de tu pasado se harán presente en estos días.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, los sueños se materializan cuando se es constante. Llegará a ti un chisme o noticia, te sorprenderás mucho, aprende a quedarte con la boca bien callada.

No seas tan aprensiva o aprensivo y aprende a valorar a las personas que tienes a tu alrededor.

Personas van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar. Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes.

No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas y next con eso, valórate un poco más y date la oportunidad de creer en tu capacidad de tener a quien se te de tu gana.

Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día. Días de mucha reflexión, no temas a los retos pues te harán más fuerte de lo que te imaginas.

