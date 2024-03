Esto fue Belanova en el Vive Latino 2024: un desfile de grandes éxitos e invitadas de honor

El esperado regreso de Belanova por fin se concretó. Luego de alejarse de los escenarios por tiempo indefinido, la banda más importante de electro pop mexicana de los últimos tiempos llegó a las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez y encendió la noche con sus clásicos.

La cantante Denise Guerrero apareción con un vestido plateado de tirantes y adornado con muchas rosas naturales. En los brazos unos guantes del mismo tono con algunos detalles de piedras brillosas; en la cabeza una diadema con varias puntas también en un tono brillante, y finalmente unas plataformas blancas.

Belanova tiene un regreso triunfal en el Vive Latino 2024

El espectáculo fue bastante sencillo. Solamente fueron los músicos en el escenario con un gran show de luces que no necesitó gran ciencia por parte de los ingenieros tras la consola. El sonido fue bastante claro, al menos en las transmisiones que se realizaron a través de Amazon, y sin reporte de fallos locales.

En el público, por lo menos 20 mil personas asistieron a verlos. La expectativa que causaron fue grandísima, con un único show antes de éste, pero en los Estados Unidos, en el Festival Bésame Mucho, donde recibieron numerosas críticas porque supuestamente cantaron y tocaron con muchas deficiencias.

Crédito: Amazon Music / Twitch

Estas fueron las canciones que tocó Belanova en su regreso a los escenarios

No fue el caso en el Vive Latino. La voz de Denise es la que siempre le hemos conocido, con un tono bastante peculiar que nos encantó a todos desde la primera vez que la escuchamos cantar en vivo. El vestuario no le permite ser una show woman muy enérgica sobre el escenario, pero igual baila, se mueve con mucha destreza, va de allá para acá, y más bien utiliza sus interpretaciones para transmitir mucha emoción, melancolía, amor, tristeza o felicidad. Es una verdadera artista.

Las canciones que tocaron fueron "Me Pregunto"; "Niño", "Tus ojos", "Aún así te vas", "Cada que", "Escena final", "Mariposas", "No me voy a morir" con Mon Laferte, "Por ti", "Baila mi corazón", "One, Two, Three, Go!", y desde luego, cerraron con "Rosa Pastel", un tremendo tema, casi himno.