3 bandas mexicanas novedosas para ver en el Vive Latino 2024

Ha llegado la hora de agarrar nuestras cosas y marcharnos con rumbo al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, lugar donde se realizará el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino este 16 y 17 de marzo de 2024, cuna de grandes artistas de todo el mundo que nos darán cátedra de géneros diversos, de talento, maestría virtuosismo, y seguramente, sangre, sudor o lágrimas.

Claro que, además de todos los invitados de Argentina, Chile, Colombia, España o Estados Unidos, hay muchísimo talento mexicano. Entre todo ello, hay por lo menos 3 bandas mexicanas que tienen menos de 10 años en la música, pero que ya se pueden considerar unas auténticas bestias de la industria, unas y unos genios musicales, aspirantes a leyendas.

The Warning

Estamos hablando de las hermanas Villareal, la familia más talentosa de todo Nuevo león, quienes a su corta edad y con no muchos años en la industria musical en México, ya son unas verdaderas titanes. Están cerca de tocar en el festival de metal más grande de Europa y de todo el mundo gracias al poder de su heavy merol con influencias de thrash, de rock n roll, de rock alternativo. Si han llegado hasta donde están hoy, es por el gran amor que tienen por la música.

¿Qué podremos escucharles en el Vive Latino 2024? Sus nuevos sencillos, principalmente. Por un lado, "Hell you call a dream", por el otro "Qué más quieres", completando con "S!CK" y "MORE". Música para encender los sentidos a tope, para mover la mata a lo desgraciado y agarrar poder.

Silvana Estrada

Silvana Estrada, procedente de Veracruz, México, es probablemente la cantante más exitosa de la industria del entretenimiento actual. Ha sido nominada y ganadora del premio Grammy Latino en 2022 (al Grammy Internacional en 2024), ovacionada por la crítica, admirada por todos y todas sus fanáticas. Una verdadera guerrera de la composición.

lo suyo es un poco la música mexicana tradicional como el bolero y la ranchera, pero aderezada con un poco de pop, de jazz, de rock, tocada a veces en una guitarra, otras en un piano. De voz realmente cautivadora, llena de emoción, de una calidad interpretativa que pocas veces puedes hallar en un o una cantante.

Kevin Kaarl

Es uno de los más fuertes intérpretes del llamado Folk de Cuarto, parte de una generación que ha sabido conectarse como ninguna otra con la gente que los escucha. Bratty, Bruses, Ed Maverick, Daniel Quién, entre otros cuantos. Todos ellos ya fueron parte del Festival más grande México y Latinoamérica, Vive Latino.

Es una música bastante original que encuentra sus raíces en el blues, en el folk, en la música acústica de pocos elementos (no por ello con menos maestría), pero con una tremenda mística que de inmediato te sientes parte de ellos. Sus letras son honestas, a veces brutales, tristes y oscuras, pero bellas.

Este es el cartel completo del día sábado 17 de marzo de 2024

Bad Religion, Bratty, Belanova, Black Veil Brides, Billy Idol, Cabra, Chingadazo de Kung Fu, Depresión Sonora, Depedro, Destripando la Historia, El Columpio Asesino, Gogol Bordello, Fito Páez, Genitallica, Greta Van Fleet, Isaac et Nora, Insite, Kchiporros, Jorge Drexler, La Vela Puerca, La Adictiva, Lng/Sht, La Bande-Son Imaginaire, Los Cafres, Los Infierno, Los Choclok, Los Zigarros, Marissa Mur, Nash, No Te Va Gustar, Out of Control Army, Panteón Rococó, Prayers, Portugal. The Man, Sara Hebe, Santa Fe Klan, Sgt Papers, Sonido Gallo Negro, Stilo, Sussie 4, The Rambler's Blues Band, Troker, Vaquero, Wiplash.

Este es el cartel completo del día domingo 17 de marzo de 2024

Akil Ammar, Alcolirykoz, Arroba Nat, Babasónicos, Banda Bastön, Buenrostro, C-Kan, Dannylux, Diamante Eléctrico, Dante Spinetta, Future Islands, Florian, Instituto Mexicano del Sonido, Hombres G, James, Junior H, Jaze, José Madero, Kerigma, Kevin Kaarl, Kings of Leon, La Pegatina, La Castañeda 35s, Las Ultrasónicas, Lori Meyers, Los Lobos, Los Muchachos, Maná, Muerdo, Peces Raros, Poolside, Ralphie Choo, Renee, Rawayana, Sabino, Semisonic, San Pascualito Rey, Silvana Estrada, Sad Breakfast, Slot Machine, The Warning, Ysy A, Yves Tumor.