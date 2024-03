Tania Rincón estalla contra grupos de fake news, desmiente haber hecho trampa en carrera

Tania Rincón se convirtió en blanco de controversia luego de que un grupo en redes sociales la señalara de hacer trampa en la carrera Kardias TUDN 2024 realizada el pasado fin de semana. La conductora no dudó en desmentir dicha información y aclarar todo lo relacionado con su participación por la que recibió una medalla, además estalló contra las páginas que difunden “fake news”.

Tania Rincón aclara si hizo trampa

La presentadora deportiva compartió un video en sus redes sociales donde se muestra molesta ante las acusaciones de que hizo trampa, por lo que aclaró que corrió sólo 10 kilómetros y no 21 como se menciona en el grupo de Facebook llamado “Los caza Tramposos del maratón”. Explicó que no realizó la trayectoria completa debido a que estaba enferma, algo que había aclarado desde un principio.

Sigue leyendo:

Galilea Montijo se quiebra en llanto en el programa Hoy, este fue el motivo que la llevó a las lágrimas

Tania Rincón sube su primera historia a lado de Pedro Pereyra, su nuevo novio

Tania Rincón se defiende de los señalamientos de trampa en reciente carrera. Foto: IG @taniarin

“No estaba entendiendo de pronto los comentarios en redes sociales hasta que de pronto justo me llegó esta publicación de una seudopágina de información (…) Yo no corrí 21 kilómetros, fui muy clara, fui muy honesta desde un principio. No me sentía bien físicamente y dije que iba a correr 10 kilómetros porque traía una gripa que, seguro hubiera acabado la carrera, pero no es como la quería acabar”, dijo Tania Rincón.

Conductora estalla contra grupo en Facebook

La exconductora de “Venga la Alegría” arremetió contra el grupo de Facebook antes mencionado y puntualizó en que todos los participantes -tal y como ocurrió con ella- recibieron una medalla sin importar los kilómetros que recorrieron en la carrera.

“Me parece muy grave que quieran desvirtuar esta información siendo que la Carrera Kardias lo único que busca es ayudar a niños con cardiopatías, una carrera donde, además, yo era embajadora (...) Corrí 10 kilómetros y no fue en 43 minutos, fue en 53 minutos y pues aquí estoy dando la cara y poniendo la verdad ante todo y siempre por frente”, añadió.