Reconocido actor de telenovelas y expareja de Itatí Cantoral tuvo que trabajar como bartender para sobrevivir

Gabriel Porras, un reconocido actor y quien fuera expareja de la también actriz Itatí Cantoral causó gran revuelo al confesar que enfrentó una fuerte crisis económica debido a que no lo llamaban para hacer telenovelas y tuvo que trabaja como bartender para sobrevivir.

"Es lo mas difícil cuando estas en tu casa esperando esa llamada famosa para el siguiente protagónico, resulta que no llega y pasan los años y no llega, sigues haciendo castings y no sucede nada", confesó Gabriel Porras.

El actor de "El señor de los cielos" relató que al ver que no lo llamaban tenía dos opciones una era deprimirse y catalogarse como un mal actor o pensar que las circunstancias no le favorecían en ese momento pero que seguía vivo y tenía muchas cuentas pendientes por pagar así que decidió actuar y pensar qué actividad podría realizar que no lo hiciera sentir mal por lo que decidió meterse a un curso para ser bartender.

Habría tenido un romance hace varios años con Itatí Cantoral Foto: Instagram itatic_oficial

Gabriel Porras relató en la entrevista para la cadena Univisión que desde que gracias a esa labor que realizó y que lo ayudó a sobrevivir unos meses respeta más quienes trabajan como meseros y bartenders ya que "es un trabajo durísimo", detalló que no puedes sentarte y que debes comer en 15 minutos.

Al ser cuestionado sobre si le daba pena que la gente lo reconociera o sus compañeros dijo que no le apenaba, refirió que incluso algunos de sus compañeros le decían que no debía dejarse ver por los ejecutivos pero que el pensaba completamente opuesto, ya que podían darse cuenta de que era polifacético "lo que piensen los demás de mi es problema de los demás".

"Tengo que agradecer al pueblo cubano porque fueron muy generosos conmigo, fueron muy amables con las propinas de pronto yo salí con 300 dólares de puras propinas", confesó Gabriel Porras.

También reveló que en momentos fue difícil que requiere mucha practica y concentración, que en ocasiones las personas pueden ser muy despotas pero también enfatizó que recibió múltiples muestras de cariño de parte de sus seguidores.

Gabriel Porras envió un mensaje a quienes enfrentan una situación similar Foto: Instagram gabrielporrastv

"A las tres semanas yo lloraba pero me hice el cocowash", reconoció Gabriel Porras.

Y subrayó que esto le dejó una gran enseñanza de vida, señaló que no era el único en dicha circunstancia ya que entre los cocineros había incluso dos médicos cortando verduras y hasta envió un mensaje a quien este enfrentando una situación similar.