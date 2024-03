Luis Miguel: su mamá, Marcela Basteri, lleva 39 años "desaparecida", esto es lo último que se sabe del caso

El famoso cantante, Luis Miguel y sus hermanos se convirtieron en tema de conversación en el mundo de la farándula después de que una de sus primas revelara que Marcela Basteri, su mamá, está viva y se encuentra internada en un hospital psiquiátrico.

Fue hace 39 años cuando Marcela Basteri, mamá de "El Sol de México", apareció por última vez frente a las cámaras de televisión. A lo largo de este tiempo se ha especulado demasiado sobre si sigue con vida o qué fue lo que le pasó. El reciente reporte indica que está en un hospital psiquiátrico.

La mamá de Luis Miguel desapareció hace 39 años. Foto: Especial

Hermano de Luis Miguel habla de su mamá

En las últimos días una supuesta prima de Luis Miguel concedió una entrevista que se robó todos los reflectores pues aseguró que Marcela Basteri seguía viva. Detalló que la mamá de "El Sol de México" estaba internada en un hospital psiquiátrico, incluso relató que ella la visitaba.

Ante esta situación el programa "Venga La Alegría" compartió una entrevista con Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel. El reconocido empresario reaccionó al rumor que confirma que su mamá sigue con vida bajo observación médica en Argentina.

Al ser cuestionado sobre el nuevo rumor, Alejandro Basteri reveló que no tenía información sobre ese tema, por lo que no podía opinar al respecto. El empresario agradeció el interés de los medios de la farándula, pero prefirió no caer en especulaciones.

"No tengo información de eso. No tengo comentarios de eso. Te agradezco mucho", contó.

En otros temas el hermano de "El Sol de México" confesó que no sabe si el cantante se presentará en el Palacio de Bellas Artes. Les pidió a los medios que le preguntaran a las personas involucradas, pues él únicamente hablaría de otros temas.