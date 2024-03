Paul Stanley revela que se casó por presión social y de su novia

Paul Stanley se ha convertido en blanco de controversia en más de una ocasión por los comentarios que ha realizado sobre su boda con Joely Bernat, y es que el conductor del programa “Hoy” ha dejado ver entre bromas que habría cedido ante la presión social y de su novia para llegar al altar. Aunque esta vez confirmó que fue esto lo que influyó en su decisión, pues llevaban ya varios años de relación.

Paul Stanley revela que se casó por presión social

En entrevista para el programa “De primera mano”, el exparticipante de “La Casa de los Famosos México” admitió que fue la presión social y la de su novia por lo que dio dar el siguiente paso en su relación. Algo que hasta el momento se mantenía como rumores entre los fanáticos, quienes a través de redes sociales señalaron que no lucía del todo convencido de su decisión por los comentarios que hacía al respecto.

“Entre broma y broma me decían: ‘¿Cuándo te casas?’, bueno, di el anillo por amor y pensé que era ‘te di el anillo, es como regalarte un reloj’ y la chava del anillo empezó de: ‘Y pues sí es cierto, ¿cuándo la boda?’. Yo cabeceaba y todo hasta que nos casamos (…) No nada más la sociedad, te das cuenta que la edad te va ganando. Te das cuenta que, yo creo que más para la mujer, se vuelve algo más importante, una necesidad, no todas, pero con las personas que he coincidido en la vida”, dijo el conductor.

Boda de Paul Stanley generá controversia

El conductor le entregó el anillo de compromiso a su novia en enero de 2022 durante sus vacaciones en París, pero esperaron casi dos años para llegar al altar con una íntima ceremonia que realizaron en plena cena de Navidad junto a su familia como invitados.

Aunque fue una frase de Paul Stanley al momento de firmar el acta de matrimonio lo que le ganó fuertes críticas en redes sociales, pues se trató de una parte de la canción “Un velero llamado libertad” de José Luis Perales que se popularizó en TikTok: “Y se marchó… Y a su barco le llamó libertad”.