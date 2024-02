Los signos zodiacales que recibirán un dinero extra este fin de semana, según Nana Calistar

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 9 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Cuestiones que tienen que ver con tramites salen de la mejor forma. una amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas, piensa bien las cosas antes de acceder.

Es importante que confíes más en tu capacidad para lograr tus metas, no permitas que la negatividad de otras personas te haga caer en situaciones complejas o cuestiones que no te corresponden.

Te ves en esa situación en la que quieres ver resultados inmediatos, pero eso puede trabarte el camino. Aprende a manejar esa impaciencia. Antes de lanzarte a la acción, tómate un respiro, piensa y recuerda que las cosas buenas a veces tardan en llegar.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, cuidado con infidelidades en caso de tener pareja, algunas veces tu carácter no ayuda en mucho y sobre todo la relación ha caído en costumbre y monotonía.

Hoy es el día para ser directo en el trabajo y en tus asuntos económicos. Si sientes que mereces un aumento de sueldo, prepárate para hablar con tu jefe de manera clara y convincente, destacando tus logros y tu valor para la empresa

Si estás lidiando con un asunto delicado en tu vida amorosa, busca el consejo de alguien en quien confíes plenamente y que tenga tu mejor interés en mente, como un amigo cercano o un familiar de confianza

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, mucha suerte en juegos de azar. Tus mejores día es el sábado. Ten cuidado con poner en pedestales a simples mortales pues podrías llevarte grandes sorpresas.

Hoy es tu día para brillar, las oportunidades están a la vuelta de la esquina, así que deja tus miedos atrás y atrévete a explorar lo desconocido.

No dejes que el miedo te detenga. Hoy es el momento perfecto para avanzar en tus proyectos personales, ya sean relacionados con el trabajo, la diversión o el ocio. Toma tu agenda y anota todo lo que necesitas para hacerlo realidad.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, es importante que no te detengas a responder comentarios negativos ni arrojar piedra a quien te quiere ver en el suelo pues pierdes tiempo que podrías aprovechar en llegar a tus metas.

Cambios y nuevos horizontes se visualizan, es importante que trabajes en lo que quieres y deseas, no permitas que nadie se interponga en tus planes, tienes todo pa estar bien y ser feliz pero concentras mucho tus energías y tu tiempo en cosas vanas que solo te ponen peor.

Ese bajón de energía que venías arrastrando ya pasó a mejor vida. Ahora que tienes este impulso fresco, encara el día con una sonrisa y mucha determinación.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor acompañado de una persona muy especial.

Amores de una noche, te enamoras bien fácil así que trata de solo disfrutar no confundir las cosas. Se cancela una fiesta o salida y de último momento.

Aunque puedas tener momentos difíciles, piensa en todas las cosas que te hacen sonreír y te llenan de alegría, ¡seguro que hay más de las que imaginas! No te dejes llevar por las críticas o la dureza de quienes te rodean.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, una noticia del área laboral te va beneficiar mucho sin embargo podrías perder una gran oportunidad por exigir algo que sabes bien que aún no mereces.

Necesitas desarrollar tu paciencia pues es uno de tus defectos más marcados. Cuida tu estómago y alimentación pues malestares de gastritis y colitis estarán a la orden del día.

Deja de pensar que no puedes hacer algo, tienes el talento, la fuerza y las ganas para lograr lo que deseas, no te limites, recuerda que si alguien no pudo no significa que tú tampoco lo lograrás.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, ten presente que cada caída representa una aprendizaje, deja de tomarte las cosas tan enserio.

Has tenido oportunidades en el amor pero las has dejado ir porque te has hecho muy exigente. Se avecinan mejoras económicas y posibilidades de cambio de residencia, varios viajes llegan y oportunidad de conocer persona que te dejarán un buen sabor de boca.

Hoy es un buen día para dar un giro a tu mentalidad, deja de lado la nostalgia y los pensamientos negativos que te agobian a diario. Haz un firme propósito de cambiar el chip y enfocarte únicamente en lo positivo.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va re-animar y hacer sentir muy bien.

Amores nuevos están por llegar y entre ellos una persona de tu pasado con quien antes no se pudo concretar nada. Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, podrías despotricar en quien ni la debe ni la teme.

Demuestra la iniciativa que posees y no temas mostrar quién eres realmente. Es hora de dejar de depender tanto de los demás y empezar a tomar decisiones por ti mismo. Recuerda que tienes la capacidad de llevar a cabo cualquier empresa que te propongas.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, nuevos amores se avecinan y la llegada de una amistad con la que habías tenido problemas, resuelve todo en tu presente para que no afecte tu futuro.

Descansa más, no te desveles tanto pues eso está afectando mucho tu salud. Ponte ya las pilas y despójate de todo aquello que te causa estrés y conflicto en tu día a día.

Es momento de cambiar tu perspectiva, aunque hayas pasado por momentos difíciles en el amor, es posible que hayas subestimado tus habilidades en este aspecto. Recuerda que la falta de éxito amoroso puede ser más una percepción personal que una realidad objetiva.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen.

Hoy podrías recibir una propuesta que te tomará por sorpresa y podría significar cambios importantes en tu vida cotidiana. No te alarmes si te sientes en shock al principio.

Esta propuesta te dará la oportunidad de replantearte ciertos conceptos y cuestiones importantes en tu vida. Aprovecha este momento para cuestionar tus creencias actuales y reflexionar sobre lo que realmente es importante para ti.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no confíes tan pronto en quien llega a tu vida o solo te expondrás a que solo te ultrajen la caricia, no aflojes tan rápido pues se pierde el encanto de la conquista y el cortejo.

Es posible que necesites buscar relaciones más significativas y profundas. Busca personas con valores similares a los tuyos y que compartan tus intereses.

Si sientes que tus amistades actuales no te brindan la conexión emocional que necesitas, no tengas miedo de alejarte y buscar nuevos círculos sociales. Busca grupos o actividades donde puedas conocer a personas con las que realmente conectes.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, .la relaciones en la familia mejorarán y la llegada de un dinerito extra te caerá de perlas. La única manera de demostrarte amor a ti mismo es puliendo lo que ves frente a tu espejo.

Te llega dinerito extra, controla tu carácter algunas veces explotas demasiado pronto y sueles mandar todo bien lejos, calma, no es necesario llegar a esos extremos.

Eres buena detectando oportunidades para ganar dinero, presta atención a lo que sucede a tu alrededor, ya que podrías encontrar negocios rentables y formas de aumentar tus ingresos. Mantente alerta y busca oportunidades en tu entorno cotidiano, podrías sorprenderte de lo que encuentras.

