Kristal Silva hace la "Britney señal" contra El Capi Pérez en una transmisión en vivo: VIDEO

Kristal Silva se encuentra en medio de la polémica debido a que durante la última emisión de “Venga la Alegría” se olvidó de que estaba siendo grabada y realizó la "Britney señal", es decir, una seña obscena en pleno programa en vivo, lo cual, escandalizó a sus compañeros y los televidentes del exitoso matutino de TV Azteca, posteriormente, la conductora intentó calmar la situación, sin embargo, todo le salió al revés pues explicó que su explosiva reacción fue por culpa de “El Capi” Pérez, a quien señaló de siempre molestarla.

Todo este escándalo protagonizado por Kristal Silva ocurrió durante la emisión del miércoles 7 de febrero de “Venga la Alegría” cuando ella y el resto del elenco estaban participando en la dinámica conocida como “La productora dijo!”, la cual, es dirigida por Carlos Alberto Pérez Ibarra, quien es mejor conocido como “El Capi” Pérez, quien como siempre se mostró sumamente bromista con sus compañeros del elenco, en especial con la exreina de belleza.

Sigue leyendo:

Flor Rubio dice que los conductores de Ventaneando son sus amigos y todos en VLA se burlan

Cynthia Rodríguez confirma rivalidad con conductora de “Venga la Alegría”, la deja fuera del bautizo de su hijo León

Kristal Silva explota contra “El Capi” en vivo y le hace una seña obscena

Pese a las bromas de “El Capi”, la dinámica estaba transcurriendo con normalidad, sin embargo, en algún momento Kristal Silva fue enfocada por las cámaras y fue aquí donde quedó en evidencia que los chistes de su compañero no le cayeron muy bien pues se olvidó de que estaba siendo grabada y le hizo una seña obscena al comediante, por lo que dicha escena salió a cuadro completamente en vivo.

En cuanto sus compañeros se percataron de lo sucedido todos saltaron de sus sillas y comenzaron a gritar sorprendidos y otros más comenzaron a tratar de justificar la acción de Kristal Silva, quien se mostró apenada, pero sumamente divertida por lo ocurrido y aseguró que reacción de tal manera debido a que pensó que las cámaras habían dejado de enfocarla.

Kristal Silva se olvidó de que estaba siendo grabada y la "Britney señal" salió al aire. Foto: IG: vengalaalegria

Kristal Silva revela por qué estalló contra “El Capi” Pérez

Luego del bochornoso momento ocurrido en plena transmisión en vivo de “Venga la Alegría”, en las redes sociales del programa de TV Azteca se difundió un video en el que fuera del aire Kristal Silva reconoció que se atrevió a hacer la señal obscena debido a que pensó que ya no la estaban grabando las cámaras, además, señaló que decidió lanzarse contra “El Capi” Pérez debido a que de forma recurrente la molesta.

“Perdón es que pensé que ya no me estaba tomando la cámara, ¡Es que El Capi!, es la culpa de “El Capi”, fue para “El Capi” porque me esta molestando siempre, pero pensé que ya no me estaban grabando, perdón, te lo juro, se me salió, se me olvidó que estoy en televisión, nunca más vuelve a salir, perdón, es que tengo el dedo bien largo y se notó más”, expresó Kristal Silva.

Kristal Silva aseguró que "El Capi" Pérez siempre la está molestando. Foto: IG: vengalaalegria

Cabe mencionar que, “El Capi” Pérez también se mostró divertido con lo ocurrido y aseguró que por este tipo de cosas le cae muy buen Kristal Silva, además se burló del tamaño de su dedo pues aseguró que cuando hizo la seña obscena no cupo a cuadro por ser sumamente largo.