Christian Nodal ignora polémica con “Cactus” de Belinda y hace importante anuncio a sus fans de todo el mundo

Aunque Christian Nodal se encuentra en el ojo del huracán por “Cactus”, tema con el que Belinda revela detalles de su relación y la ruptura, él ha decidido ignorar los comentarios negativos y a través de redes sociales hizo un importante anuncio a sus fanáticos. Y es que la estrella del regional mexicano volverá a los escenarios con una nueva gira de la que reveló más detalles.

Christian Nodal hace importante anuncio

El cantante compartió a través de sus historias de Instagram un video en el que canta “La intención” en colaboración con Peso Pluma, además de un mensaje con el que deja ver que pronto podría anunciar las fechas de su gira ya que motiva a la compañía promotora para hacerlo oficial.

Mientras tanto, en su canal de difusión de la misma red social hizo saber a sus seguidores que la gira llevará por nombre “Pa’l corazón” al igual que su nuevo álbum: “Surge de que en mi concierto habrá canciones de fiesta, bien románticas, apasionadas y también hay canciones de despecho y dolidas, y siento que dependiendo a lo que vaya una persona al show, el corazón lo absorbe todo”.

Nodal se queda callado ante polémica

El intérprete de “Botella tras botella” se mantiene alejado de la controversia que se desató por el tema de Belinda. Aunque no ocurrió lo mismo con la madre de su hija, Cazzu, quien compartió un meme de la cinta “Titanic” con el mensaje “Han pasado 84 años” que muchos tomaron como una indirecta para la también actriz por el tiempo que tardó en lanzar su tiradera desde su ruptura.

Nodal recibe críticas tras el lanzamiento de "Cactus" de Belinda. Foto: IG @belindapop

“Rip para Nodal, lo enterraron peor que a Piqué”, “Cazzu te puso más bueno”, “Que afortunado cuando tenías a Belinda, tan hermosa y educada”, “RIP para Nodal”, “Poco hombre resultaste ser”, “Ahora muy callandito, pero qué tal cuando terminaron”, “Me gustaba tu música, pero en el momento que exhibiste a Beli… eso no es de hombres” y “Soy tu fan, pero la neta me da gusto que Belinda no se quede callada”, son algunos de los comentarios que ha recibido.