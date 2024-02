Así incursionó Belinda en el regional mexicano hace más de 20 años y antes de su éxito “Cactus” | VIDEO

Belinda goza de una extensa trayectoria tanto en la música como en la televisión con papeles que la mantienen en la memoria del público, tal y como el que recordaron sus fans con el lanzamiento de su canción “Cactus” que estaría dedicada a su ex Christian Nodal. Y es que algunos han señalado que este sería su debut en el regional mexicano, pero otros recordaron que hace más de 20 años ya bailaba al ritmo de este género.

Belinda genera alboroto con “Cactus”

Durante la reciente entrega de los TikTok Awards la cantante estrenó su tema “Cactus” que lleva fuertes referencias a su expareja, Christian Nodal, con quien terminó su compromiso en febrero de 2022. “Bebo y salud por to’ los besos, de qué sirvió tatuarte mis ojos, pa’ luego borrarlos con otros. No todo fue lo que me mostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar”, se escucha en la canción.

Belinda dedicaría "Cactus" a Christian Nodal. Foto: IG @belindapop

Hasta el momento la también actriz no ha dado declaraciones al respecto, pero la canción logró dividir opiniones en redes sociales entre quienes aplauden la manera en a que hizo saber lo que había pasado en su relación y aquellos que lanzaron fuertes criticas asegurando que ya habían pasado varios años y que ahora Nodal ya tiene una nueva relación y una hija con la trapera argentina Cazzu.

Así incursionó Belinda en el regional mexicano

En medio de la polémica, algunos fans de Belinda han señalado que la cantante incursionó en el regional mexicano desde los 12 años durante su participación en la telenovela “Cómplices al rescate” para la que se lanzaron algunas canciones con este estilo musical. Incluso, compartieron un video en el que se le observa usando sombrero y un look estilo vaquero.

Se trata de la canción “Sácame a bailar” que se lanzó en 2002 como parte de la telenovela en la que compartió créditos con artistas como Laura Flores, Cecilia Gabriela, Alejandro Speitzer, Francisco Gattorno y Vadhir Derbez. Además, fue en este melodrama que surgió la supuesta rivalidad entre Belinda y Daniela Luján.