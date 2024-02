“Un cuento perfecto”, la serie de Netflix que tienes que ver antes de este 14 de febrero

La cuenta regresiva para el 14 de febrero ya casi empieza y eso significa que es buen momento para empezar a ver películas y series que giran en torno a la amistad y el amor. Además, este lunes 5 de febrero es perfecto para estar en casa y aprovechar el “puente” con motivo del aniversario de la Constitución.

La plataforma de streaming Netflix cuenta con un amplio catálogo para todos los gustos, yendo desde la intriga y el suspenso hasta la acción y la comedia, sin dejar de lado el contenido animado. Y, claro, también hay varias propuestas de películas y series para los amantes del amor, el romance y la diversión.

"Un cuento perfecto" está disponible en Netflix y es ideal para quienes aman las historias de amor.

“Un cuento perfecto”, la miniserie para quienes aman el romance

Una opción que la misma plataforma está destacando ante la cercanía del próximo 14 de febrero es “Un cuento perfecto”. Es una miniserie de cinco capítulos que surgió del libro de la escritora española Elísabet Benavent, quien es conocida por sus historias de comedia romántica.

Además de “Un cuento perfecto”, la española es autora de “En los zapatos de Valeria” y “Fuimos canciones” que tuvieron tanto éxito que igual saltaron a formato de serie y película, respectivamente, y están disponibles en Netflix.

En el caso de “Un cuento perfecto”, la miniserie gira en torno a Margot y David, quienes son interpretados por Anna Castillo y Álvaro Mel. A primera vista parece que no tiene nada en común porque ella proviene de una familia rica que es dueña de un emporio de hoteles, mientras que él tiene tres empleos para poder pagar el alquiler que comparte con un matrimonio.

La historia gira en torno a Margot y David, quienes aparentemente no tienen nada en común al venir de mundos diferentes. Netflix.

De la “amistad” al… ¿amor?

La vida de los personajes se entrelaza “accidentalmente” cuando Margot asiste al bar donde trabaja David debido a la insistencia de sus dos hermanas, quienes la animan a seguir con su vida tras huir de su boda con el flamante empresario italiano Filipo, a quien dice amar, pero eso no evita que no sienta que no está a su altura.

Esto da pie para que luego Margot y David empiecen una “amistad” que termina siendo algo más. Así que la serie de Netflix tiene desde momentos reflexivos acerca del amor propio hasta situaciones que causan gracias y un recorrido único por Grecia, donde no falta el derroche de amor.