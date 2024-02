Jacob Elordi, actor de Euphoria, es investigado por golpear y estrangular a un productor

Jacob Elordi se colocó en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer que se encuentra bajo una investigación policial en Nueva Gales del Sur, Australia, por la presunta agredir al productor de radio Joshua Fox. De acuerdo con lo relatado por el locutor, el actor enfureció cuando intentó hacerle una broma relacionada con la escena de la tina en la película “Saltburn” que protagoniza con Barry Keoghan.

Broma de Joshua Fox que enfureció a Jacob Elordi

Los hechos ocurrieron el pasado sábado mientras Jacob Elordi salía de un hotel en Sidney acompañado de algunos amigos, fue entonces que el locutor del programa "The Kyle and Jackie O Show" se acercó con un recipiente de plástico en forma de tina para pedirle que le regalara agua como la de la escena de “Saltburn” que entregaría a la conductora Jackie O por su cumpleaños al ser una gran fanática de la película.

Sigue leyendo:

Este querido actor de Euphoria vivía en su carro, ahora es una estrella y tendrá nueva película con Guillermo del Toro

Killer Mike ganó 3 premios Grammy, luego fue arrestado en plena ceremonia: así fue el momento

Inician investigación contra Jacob Elordi por agredir a un productor de radio. Foto: IG @jacobelordi

Joshua Fox compartió en el programa el audio de lo ocurrido y en éste se escucha que Elordi se molesta al percatarse que lo está grabando, por lo que le pide que borre el material. Ante la negativa del locutor, los amigos del actor lo rodearon mientras que él en una actitud violenta lo empujó contra la pared.

“Él es mucho más alto que yo, estaba tan cerca de mi cara que me sentía intimidado. Jacob me exigió que borrara las imágenes y yo le dije que no las íbamos a utilizar, pero un interruptor se activó de repente y se volvió más agresivo. Jacob se dio la vuelta, me empuja contra la pared y me pone las manos en la garganta”, relató Fox.

Autoridades investigan a Jacob Elordi

Aunque Joshua Fox decidió no presentar cargos contra Jacob Elordi, autoridades informaron a través de un comunicado compartido por Variety que se inició una investigación contra el actor de la serie “Euphoria” por las agresiones al locutor.

“Los agentes han iniciado una investigación después de que un hombre de 32 años fuera presuntamente agredido por otro de 26 frente a un hotel en los suburbios del este de Sydney. El hombre no sufrió ninguna herida y las investigaciones sobre el incidente continúan", se lee en el comunicado de las autoridades y compartido por Variety.